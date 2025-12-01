箱根の森に佇むプライベートリゾート【KANAYA RESORT HAKONE × HAIRSTAR】から特別な冬の贈り物。

KANAYA RESORT HAKONEについて

LIFELONG株式会社

KANAYA RESORT HAKONEは、「ジョン・カナヤが愛した、森の別邸。」をコンセプトに、箱根・仙石原の6,500坪の広大な森の中にたった14室のみを配したプライベートリゾートです。

2017年11月の開業以来、日本最古のリゾートホテルをルーツとする老舗ならではのおもてなしで、多くのゲストに「日常から解き放たれ、自分を取り戻すことができるプライベートなひと時」を提供しています。

公式サイトはこちら(https://hakonekanaya.com)

キャンペーン概要

実施期間： 2025年12月1日（月）～ 12月31日（水）

対象客室： スイートルーム（「JOHN KANAYA SUITE」「GRAND TERRACE SUITE」 ）

対象者： 対象客室にご宿泊の成人女性のお客様

プレゼント内容： HAIRSTAR イオンスターブラシ PRO 1本（ピンクゴールドまたはクロームブラック）

KANAYA RESORT HAKONE × HAIRSTAR コラボレーションの背景

KANAYA RESORT HAKONEが誇る大涌谷温泉は、古くから「美肌の湯」として知られる名湯。

HAIRSTARは「髪が輝く、日常がきらめく」をコンセプトに、毎日のブラッシングで艶やかな髪を届けるブランドです。

「肌を美しくする温泉」と「髪を美しくするブラシ」--どちらも日々のケアを通じて、内側から輝く自信をもたらすという共通の想いがあります。

森の別邸で日常から解き放たれる特別な時間に、肌も髪も輝く体験をお届けしたい。そんな想いから、今回のコラボレーションが実現いたしました。

「美肌の湯」で知られるKANAYA RESORT HAKONEの温泉と、「HAIRSTAR イオンスターブラシ PRO」で、心身ともにリフレッシュする贅沢なひとときをお楽しみください。

HAIRSTAR イオンスターブラシ PROについて

HAIRSTAR イオンスターブラシ PRO

2025年5月の発売以来、多くのお客様から「ブラッシングだけで髪がまとまる」「朝のスタイリングが楽になった」とご好評いただいているロングセラー商品のプロフェッショナルバージョン。

主な特徴：

- ブラシ面にマイナスイオン発生プレートを搭載- 当社比1.8倍のマイナスイオン発生（通常版との比較）- 髪の広がりとなる静電気を抑え、さらなる潤いと艶をもたらす- 濡れ髪もやさしくとかす、水に強い設計- インバス（洗髪時・トリートメント時）・アウトバス両用- 静電気が起きにくいPOM素材採用

カラー：PINK GOLD（ピンクゴールド）／CHROME BLACK（クロームブラック）

本体サイズ：W47.1mm × D55.5mm × H189.9mm

本体重量：95g

公式サイトはこちらから(https://hairstar.jp/products/hairstar_ion_star_brush_pinkgold_salon)

HAIRSTARブランドについて

「髪で、あなたを輝かせる。」

私たちの一日は、鏡に映る自分を見る瞬間から始まります。

髪がきれいにまとまっている──それだけで、人は自然と背筋が伸び、自信を持って一日をスタートできます。

逆に、髪の広がりやパサつきは、わずかなストレスとなり、気分や行動にも影を落とします。

髪は、単なる“見た目”ではありません。「今日をどう過ごすか」を左右する、大切なスイッチなのです。

「一日の始まりを、美しい髪で自信に変える」

HAIRSTARは、そんな「小さな変化」を見逃さず、

ブラッシングという毎日のルーティンに、確かな変化をもたらすことを目指しました。

髪が変われば、表情が変わる。

表情が変われば、日々が変わる。

日々が変われば、未来が変わる。

一日の始まりに、さりげなく、でも確かに背中を押してくれる存在──

それが「HAIRSTAR」です。

【会社概要】

- 会社名：LIFELONG株式会社- 所在地：東京都港区芝公園1-2-8 AMANO芝公園ビル5階- 設立：2001年12月- 事業内容：美容・健康関連製品の企画・開発・販売- URL：https://lifelong.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

- LIFELONG株式会社 広報担当- MAIL info@hairstar.jp