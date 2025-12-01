雑誌スタイルの紙メディア『Tropic（トロピック）』講談社より12月22日に発刊！　富野由悠季、角野隼斗（かてぃん）、物理学者の野村泰紀など各分野で活躍する人々が知の熱帯を生み出す

ほとばしる“野生の知性”の世界へ『Tropic（トロピック）』12月22日に第一号発刊！

株式会社講談社

講談社より、人文、サイエンス、アート、ノンフィクション、そしてエンターテインメント。各分野で活躍する人々や旬のテーマを縦横無尽に組み合わせて「知の熱帯」を生み出す、雑誌スタイルの紙メディアが登場！

Tropicとは回帰線。

北回帰線と南回帰線に挟まれた場所がtropical（熱帯）。

日本を代表するアーティスト・研究者・文化人・執筆者が、今一番興味ある分野にフォーカス。アカデミックとエンターテイメントが融合する新しい紙メディアを目指していきます。

第一号の主な記事

●角野隼斗×野村泰紀が奏でる「宇宙と物理と音楽と」

●松岡正剛が遊ぶ「最終講義 意識と情報のあいだ」「セイゴオ再生成」

●富野由悠季が語る「ガンダム世界の創造が現実世界を想像する」

●青松輝×valkneeが交錯する「短歌とラップの実験室」

●「シン・自由論 自由について自由に考える」安田浩一

●「暴れる気候」に挑む7人の研究者

●「アフリカン・アートの魔力」小川弘

●「風土と数学」加藤文元

●「子ども食堂は進化する」黒川祥子

●「モグラ君、地上へ行く-階級国家ニッポンの寓話」橋本健二＆芦沢ムネト

●小説「Ζ館殺人事件 ディスコミュニケーションの果てに」村角太洋

●トーク「オトナは！OTONAWA！」MC:いとうせいこう,ユースケ・サンタマリア

第１回ゲスト:岡村靖幸,斉藤和義

編集部の中心メンバーは個性も適性もバラバラな３人？

編集長は、TBSテレビ出身ででバラエティプロデューサー/文化資源学者の角田陽一郎。バラエティー一筋に番組を創り続けてきた一方で、人文学にも造詣が深い人物。

アートディレクターは『R25』『TRANSIT』『ATLANTIS』などでデザイン界に衝撃を与え続けている「発明するデザイナー」こと尾原史和（BOOTLEG）。紙媒体を中心に常に斬新なデザインを送りだしており、ファンも多い。

現場を取り仕切る編集統括は「月刊現代」「Ｇ２」などのンフィクション雑誌に携わり続け、『ネットと愛国』『しんがり』などのノンフィクション作品を世に出してきた青木肇（講談社）。2009年に休刊した「月刊現代」の復興をひそかに狙っており今回の参加を決めた。

３人の発刊メンバーは、なぜ、あえて、この時代に紙メディアに挑もうとするのか。経験ゼロの状態から、このメディアを創り上げた角田は、

「こんな時代だからこそ、紙メディアに勝機があると思っています」

「イベントやウェブなど同時多面展開を行います。Tropicはその中心で渦をつくります」

「時代はいま、新しい知的好奇心を求めているはずです」

と語っている。

はたしてその真意は？

詳細は続々発表予定

公式

Tropic オフィシャルサイト（運営：株式会社glass）

https://tropic-media.jp/