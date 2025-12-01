今年も『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025』が放送・配信！
株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、 2025年12月31日（水）にFate Projectの年末特別番組として『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025 Fate / Grand Order 特別番組 10年の旅路 -Beyond History-』を、TOKYO MX/とちぎテレビ/BS11/群馬テレビおよびニコニコ生放送・ABEMAにて放送・配信すること、番組の詳細をお知らせ致します。
◆番組名称Fate Project 大晦日TVスペシャル2025Fate / Grand Order 特別番組 10年の旅路 -Beyond History-◆放送日時2025年12月31日（水）23:00～◆放送局TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ◆配信ニコニコ生放送・ABEMA ※配信は放送終了後、1週間のアーカイブ配信あり◆番組概要Fate / Grand Order の10年の軌跡を、作品に関わってきた関係者や特別ゲストからのインタビューを通して振り返るスペシャル番組。©TYPE-MOON / FGO PROJECT
◆「Fate Project 大晦日TVスペシャル2025」公式サイトhttps://www.aniplex.co.jp/fateproject/https://www.aniplex.co.jp/fateproject/