日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス管理を行う世界名作劇場シリーズの「ロミオの青い空」。2025年12月19日より天王洲銀河劇場にて開催される『ミュージカル「ロミオの青い空」～絆～』の公演を記念して当社Youtube公式チャンネル「日本アニメーション・シアター」にてアニメ全33話を無料配信致します。

1995年に世界名作劇場シリーズの第21作目として放送されたアニメ「ロミオの青い空」は、放送30周年を迎えました。2022年3月には、新作舞台公演として 『ミュージカル「ロミオの青い空」』を上演。コロナ禍の影響で公演を中止せざるを得ない日もありましたが、会場は連日盛況を極め、再演を望む多くの声をいただいておりました。日本アニメーション創業50周年、世界名作劇場放送50周年、そしてアニメ「ロミオの青い空」放送30周年とアニバーサリーが重なるこの年に、物語により深みを与える為、前編・後編の二部作にて上演しています。2025年5月2日（金）から5月11日(日)に前編である『ミュージカル「ロミオの青い空」 ～誓い～は、大盛況のうちに幕を下ろしました。

2025年12月19日(金)～12月28日(日)に上演される後編『ミュージカル「ロミオの青い空」～絆～』上演に先駆け、YouTube公式チャンネル「日本アニメーション・シアター」では、アニメ「ロミオの青い空」を全話配信いたします。『ミュージカル「ロミオの青い空」』を楽しみにされている皆様はもちろんのこと、これまで観る機会がなかった皆様も是非ご覧ください。YouTube「日本アニメーション・シアター」： https://www.youtube.com/user/NipponAnimation

配信概要

作品名：ロミオの青い空配信場所：YouTube「日本アニメーション・シアター」： https://www.youtube.com/user/NipponAnimation配信スケジュール： 全33話 12月1日(月)20:00より配信開始

『ロミオの青い空』とは

【ストーリー】19世紀後半・イタリアの国境に近いスイスの小さな村で少年ロミオは、貧しくも家族で幸福に暮らしていた。しかし一家の畑を悪人の陰謀で失ってしまい、ロミオは家計を助けるために、自らを人買いに売りミラノへ煙突掃除夫としてやって来る。きつい煙突掃除の仕事や親方一家の辛い仕打ち、地元の不良少年団「狼団」との争いなど、ロミオにとって厳しい毎日が続くが、親方の娘アンジェレッタの励ましや親友アルフレド、煙突掃除の仲間たちと助け合って暮らしていく。そして仲間と共に「黒い兄弟」を結成し、強く友情を誓うのだった。【原作】リザ・テツナー 「黒い兄弟」【DVD好評発売中！】・ 『ロミオの青い空』全8巻・『世界名作劇場・完結版 ロミオの青い空』 全1巻・『ロミオの青い空 DVDメモリアルボックス』・『ロミオの青い空 COMPACT Blu-rayボックス』発売・販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークスWebサイト：https://www.bandaivisual.co.jp/top/

ミュージカル「ロミオの青い空」について

『ミュージカル「ロミオの青い空」』は、前編・後編の二部作にて上演いたします。 2025年12月19日(金)～12月28日(日)に後編『ミュージカル「ロミオの青い空」～絆～』を天王洲 銀河劇場（所在：東京都品川区）にて上演予定です。ダブル主演を務めるのは、2022年の公演と同じく大薮 丘（ロミオ役）、新里宏太（アルフレド役）。今後も最新情報を公式X（@romisoramusical）にてお届けしますので、ぜひフォローをしてお待ちください。【公演名】 『ミュージカル「ロミオの青い空」～絆～』【開催時期】 2025年12月19日(金)～12月28日(日)全14公演

※公演時間：約2時間半を予定 【会場】 天王洲 銀河劇場 〒140-0002 東京都品川区東品川２丁目３－１６ シーフォートスクエア内 2階 【出演】ロミオ：大薮 丘アルフレド：新里宏太ダンテ：弦間哲心アントニオ：皆木一舞ミカエル：大平峻也アウグスト：高田 誠ベナリーボ：吉澤 翼エンリコ：設楽銀河ジョバンニ：石橋弘毅リナルド：小椋涼介ニキータ：小鳥遊あみ（AVAM）タキオーニ：辻 憲斗リオ：大見洋太ファウスティーノ：平川聖大アンジェレッタ：織田奈那カセラ教授：鷲尾 昇ビアンカ：山本 栞ロッシ：中本雅俊エッダ：あべこアンゼルモ：二葉 要マウリッツォ：早乙女じょうじルイニ：和泉宗兵イザベラ：日向 薫 【アンサンブル】田久保宗稔A.Lyssa今泉和歌子川代峻平北村 瞳小松千紗都 【チケット価格】・1階席：11,000円・ 1階 U-22 限定席：5,000円・ 1階親子ペア席：10,000円 ※6歳以上中学生まで対象・ 2階席：9,000円・ 3階席：7,000円（全席指定／税込）未就学児入場不可⚫︎1階U-22限定席について公演当日に22歳以下の方限定。当日「当日引換券受付」にて年齢確認のできる身分証明書をご提示の上、座席指定券と交換いたします。お客様が該当の年齢でない場合には、1階席との差額の代金をお支払いいただきます。⚫︎ 1階親子ペア席について親子ペア席は各公演数量限定、お子様は6歳以上中学生までに限ります。ご観劇当日は身分証明書のご提示が必要となります。必ずお子様の年齢が確認できる身分証明書をお持ちください。親子ペア席は、当日「当日引換券受付」にて、座席指定券と交換いたします。親子ペア席を2枚以上購入された場合は、お並びのお席をご用意できない場合がございます。お客様が該当の年齢でない場合には、1階席との差額の代金をお支払いいただきます。【チケットスケジュール】 一般発売：11月29日(土)10:00～ 【原作】 「ロミオの青い空」 https://www.meisakugekijo.com/about/21/【スタッフ】 監修：日本アニメーション 原作：リザ・テツナー（『黒い兄弟』より） 脚本・演出：鄭光誠 音楽：和田俊輔 【公式サイト】 https://www.romisora-musical.com/【公式X】 https://x.com/romisoramusical