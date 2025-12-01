＜Gakken監修＞『補講男子』キャラソンシリーズ″参考歌″Vol.2の5曲目は″戦国武将″がテーマのハイテンションナンバー『最強☆天下☆ほととぎす/貴志礼世』リリース！

株式会社アース・スター エンターテイメントDiary/茶屋町義也

株式会社Gakken（以下Gakken）監修の『補講男子』キャラクターソングシリーズ ～参考歌 Vol.2～ 第5弾の『最強☆天下☆ほととぎす / 貴志礼世』が12月1日(月)にリリース！

株式会社アース・スター エンターテイメントが運営するメディアミックス"着席"プロジェクト『補講男子』は、2025年12月1日(月)に『最強☆天下☆ほととぎす / 貴志礼世（CV. 岡本信彦）』の楽曲配信を開始しました。

物腰は柔らかいがどこかミステリアスな雰囲気の漂う社会担当の補講男子、貴志礼世（きし・あやせ）の記念すべきキャラクターソング2曲目は、Gakken監修のもと「戦国武将（三英傑）」について歌い上げるハイテンションナンバー。さまざまな武将に「憑依幻影（ミラージュ☆リンク）」する貴志先生に注目です！

『補講男子』とは

補講男子 キービジュアル

「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」ブランドのメディアミックスコンテンツ第1弾としてスタート。キャッチコピーは「絶対、好きにさせてやる」。

『補講男子』とは勉強嫌いの乙女たちに向けて、ボイスドラマと楽曲で「勉キュン」をお届けするメディアミックス“着席”プロジェクトです。

『最強☆天下☆ほととぎす』リリース！

「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/──絶対、好きにさせてやる。『最強☆天下☆ほととぎす』ジャケットアートワーク

＜楽曲情報＞

キャラクターソングシリーズ ～参考歌～ Vol.2

社会『最強☆天下☆ほととぎす』

歌：貴志礼世 from WITHPER（CV.岡本信彦）

作詞：金子麻友美

作曲：宮原康平・金子麻友美

編曲：宮原康平

監修：Gakken

楽曲配信サイトはこちら！ :https://nex-tone.link/A00206524

Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Miu7Ge-spD8 ]

（URL）https://youtu.be/Miu7Ge-spD8

リリース記念コメント&オリジナルグッズ公開！

『最強☆天下☆ほととぎす』リリースを記念し、お祝いコメントが到着！

■キャスト：岡本信彦

貴志礼世役 岡本信彦さん コメント

■監修：Gakken 中学学参編集部

Gakken中学学参編集部 コメント

■グッズ販売、決定！

また、『最強☆天下☆ほととぎす』リリースを記念したオリジナルグッズ販売も決定！

楽曲オリジナルイラストを使用したクリアファイル！ 裏面デザインは後日公開します。

12月31日までのご予約で確実にご購入いただけます！ぜひGETしてくださいね。

『最強☆天下☆ほととぎす』オリジナルグッズ 制作が決定！購入はこちら :https://store.bitfan.id/hokou-iinkai/items/24695

貴志先生がさまざまな武将に憑依幻影（ミラージュ☆リンク）する『最強☆天下☆ほととぎす』、ぜひたくさんお聴きください♪

感想ハッシュタグは #憑依幻影(https://x.com/intent/post?text=%23%E6%86%91%E4%BE%9D%E5%B9%BB%E5%BD%B1) にてお寄せください。

5カ月連続リリースの『参考歌』Vol.2はいよいよラストスパート。今後の展開にもご期待ください！

貴志礼世『参考歌』Vol.1 Information

北山文化はマリアージュ/貴志礼世北山文化はマリアージュ / 貴志礼世

貴志礼世が室町時代に花開いた「北山文化」について麗しく歌唱するシティポップ。

作詞：金子麻友美

作曲：久下真音・金子麻友美

編曲：久下真音

楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00167685Music Videoはこちら :https://youtu.be/J5NcaQOggxo

『参考歌』Vol.2 Information

Knight of WATER / 堂満智

理科担当の補講男子・堂満智が「水の状態変化」について本格的に熱唱するパラパラソング。

作詞：金子麻友美

作曲：真下正樹

編曲：久下真音

Knight of WATER/堂満智楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00198070Music Videoはこちら :https://youtu.be/nQK91jSzsDI

π！/柏谷信π！ / 柏谷信

数学担当の補講男子・柏谷信が「円周率」について本格的に熱唱するパーティーソング！

作詞：金子麻友美

作曲・編曲：大沢圭一

ブラスアレンジ：大沢圭一、立山秋航

楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00199868Music Videoはこちら :https://youtu.be/08oWCL4J7JM

ZONE / 藤代晴仁

国語担当の補講男子・藤代晴仁が「百人一首(競技かるた)」について熱唱する本格ジャズ！

作詞：金子麻友美

作曲・編曲：立山秋航

ZONE/藤代晴仁楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00202115Music Videoはこちら :https://youtu.be/osFJ-wGWS7A

Diary/茶屋町義也Diary / 茶屋町義也

英語担当の補講男子・茶屋町義也が「英語で日記を書くこと」について歌い上げるダンスチューン。

楽曲配信はこちら :https://nex-tone.link/A00204783Music Videoはこちら :https://youtu.be/-jEX00bkmTo

「補講男子」最新情報

『補講男子』3rdドラマCD～Memory 3～ 発売情報

『補講男子 3rdドラマCD ～Memory 3～』ジャケットアートワーク

■ 価格：3,850円

※ファンクラブ有料会員特装版のみ税込5,500円

■ ディスク２枚組（ボイスドラマ10トラック、楽曲２トラック）

■ 共通封入特典：第1回ファンミーティング ドラマCD先行抽選シリアルコード

第１回ファンミーティング 3rdドラマCD先行抽選受付中！

26年4月5日開催の『補講男子』第１回ファンミーティングでは、WITHPER＆樹オールキャストが集合します！

3rdドラマCD先行抽選は【1月12日】まで受付中！ご応募をお忘れなく。

詳細はこちら！ :https://hokou-iinkai.com/contents/265122

【必見】注目の3rdドラマCD主題歌『Q』はMVが100万回再生突破！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=_luYrt5ju2A ]『Q』展開詳細はこちら :https://www.hokodan.com/news/post-39/

続報は全て、随時「補講男子」公式Xより発表いたします。

今後もさらに拡大し続ける注目のプロジェクト「補講男子」。

これからの新展開にぜひご注目ください！

「補講男子」公式サイト :https://www.hokodan.com/「補講男子」公式X :https://x.com/hoko_dan「補講男子」公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@hokodan_channel「補講男子」公式TikTok :https://www.tiktok.com/@hoko_dan「補講男子」楽曲配信 :https://fanlink.tv/HOKOUDANSHI公式ファンクラブ「補講委員会」 :https://hokou-iinkai.com/

