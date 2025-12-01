シミックホールディングス株式会社

当社は、2025年12月1日に開催される定時株主総会において、下記の通り新任取締役候補者を選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

役員体制変更の目的

シミックグループは、持続的な成長と次の時代への飛躍に向け、新任取締役を選任いたしました。今回選任した5名の新取締役は、経営体制の次世代への引継ぎ、変革を実現する力と未来を切り拓く視点を兼ね備えたリーダーです。選任の重要なポイントは戦略的アジリティ・グループ全体視点での意思決定力・人と組織の成長を牽引するエネルギーとリーダーシップです。シミックグループはヘルスケアの進化への貢献とグループ全体の強みを生かした新たな価値を創出し、競争力をさらに強化してまいります。

新任取締役の氏名・主な役割

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51375/table/119_1_db6c35bec1e037f70618f98b4ca2b668.jpg?v=202512010757 ]

上記候補者の選定により2025年12月1日以降の当社の取締役は、以下の9名となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51375/table/119_2_13c177fd7ce9d937a248478c5c439fdb.jpg?v=202512010757 ]

（参考）

エグゼクティブマネジメント体制（2025年12月1日付）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51375/table/119_3_c20f9444138a89d707dd4208b5a1269a.jpg?v=202512010757 ]

以上