楽天銀行、「過去最強の特典祭」を開催

楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林 知隆、以下「楽天銀行」）は、個人のお客さまを対象に、本日、2025年12月1日（月）から2026年2月28日（土）までの期間限定で、口座開設やサービスのご利用に対して楽天銀行として特典進呈額が過去最大となる「過去最強の特典祭」を開催します。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/tokuten-fes2025/

■キャンペーン概要

各特典の条件を達成いただいたお客さまに以下の特典を進呈します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10804/table/41_1_db39700da46d7b3b8ea570ba0908e393.jpg?v=202512010728 ]

※ポイントは期間限定ポイントになります。

※特典2は、すでに口座をお持ちのお客さまも対象となります。

[キャンペーン概要]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10804/table/41_2_d0f31c87dd000e39fc3c54b03fd264c0.jpg?v=202512010728 ]

各特典には各種条件がありますので、詳細につきましては下記ページをご覧ください。

（https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/tokuten-fes2025/）

また、楽天銀行では「円定期預金 冬のボーナスキャンペーン」も2025年11月21日（金）から2026年1月31日（土）までの期間限定で実施しています。円定期預金1年もので年1.00％（税引後 年0.796％）となっています。

詳細につきましては下記ページをご覧ください。

（https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/deposit/2511-C04/）

楽天銀行は、今後もお客さまに魅力的な商品・サービスの提供を行ってまいります。