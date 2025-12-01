『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』12月2日（火）20時より、「Ｄ２メガテン公式生放送～初冬の新コラボ決定特番～」配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、『Ｄ×２（ディーツー） 真・女神転生 リベレーション（以下『Ｄ２メガテン』）』の最新情報をお届けする「Ｄ２メガテン公式生放送～初冬の新コラボ決定特番～」を、2025年12月2日（火）20:00より配信します。

今回の番組では、新コラボの情報に加えて、キャンペーンやアップデートに関する情報をお届けします。風岡範明さんの生放送恒例チャレンジ企画もお見逃しなく！

視聴者プレゼントもご用意していますので、ぜひご視聴ください。

■「Ｄ２メガテン公式生放送～初冬の新コラボ決定特番～」概要

配信日時：2025年12月2日（火）20:00より

視聴URL：https://youtube.com/live/O7s1LqPNJKI

出演：

川西ゆうこ（MC）

風岡範明（ゲスト）

サバトマ岩サキ（Ｄ２メガテン プロデューサー）

ニューフェイスサイ藤（ゲームデザイナー）

【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』とは】

2022年10月に30周年を迎え、『ペルソナ』や『デビルサマナー』等の人気シリーズの原点となるRPG『真・女神転生』シリーズ初となるスマートフォン向けゲーム。

【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』概要】

名称：Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1314816647

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.d2megaten

配信開始日：2018年1月22日

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：RPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)SEGA/(C)ATLUS

公式サイト：https://d2-megaten-l.sega.jp/

公式X（旧Twitter）：@d2megaten(https://twitter.com/d2megaten)

