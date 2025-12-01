おひとり様最大20,000円分のWEBクーポンが抽選で当たる！「新春お年玉キャンペーン」を実施
ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社
クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、2025年12月1日～2026年1月31日まで、次のご旅行に使えるWEBクーポンが当たる「新春お年玉キャンペーン」を実施いたします。
■「新春お年玉キャンペーン」概要
１. ご予約対象期間：2025年12月1日（月）0：00～2026年1月31日（土）23：59までのご予約
2. キャンペーン適用条件：
下記（１）～（３）の条件を満たすことで自動エントリー
（1） ご予約対象期間中、2025年12月2日～2026年6月30日に出発するクラブツーリズム企画・実施の募集型企画旅行にインターネットからお申し込みの上、ご参加いただいた方
（2）参加したツアーの旅行代金がおひとり様 10,000円以上
（3）日本在住の方
※ご参加１回ごとに１エントリーとなるため、参加すればするほど当選確率が上がります。さらに2025年12月31日出発までのツアーにご予約しご参加された場合は、当選確率が10倍になります。
3. 景品：
１.初めてご参加された方／抽選で240名様にWEBクーポン20,000円分をプレゼント
２.クラブツーリズムの旅行に参加経験がある方／抽選で500名様にWEBクーポン10,000円分をプレゼント
4. 詳細はこちら：https://www.club-t.com/sp/campaign/newyearsale/
（検索 ⇒ クラツー 新春キャンペーン ）