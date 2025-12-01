RePlayce、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2026年版】」に選出

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを運営する株式会社RePlayce(本社:東京都渋谷区 代表取締役CEO:山本将裕、以下RePlayce)は、日経クロストレンド(発行:日経BP社)が毎年実施している特集企画「未来の市場をつくる100社」の2026年版に選出されました。

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2026年版】」とは

日経クロストレンドの「未来の市場をつくる100社」特集は、2019年より毎年12月に掲載している恒例企画です。複数のVC(ベンチャーキャピタル)をはじめとした各界識者への取材を基に企業をリストアップし、その中から「新しい市場(新規性)」「売れる(成長期待)」「生活の変化(社会インパクト)」という3つの視点で日経クロストレンド編集部が評価。新時代を切り拓き、2026年に飛躍が期待できる100社として選出されました。

選出のポイント

NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月に設立した教育系スタートアップであるRePlayceは、中高校生向けのキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」や、通信制高校サポート校「HR高等学院」を運営しています。

HR高等学院は文部科学省により定められた学習等支援施設で、ここを拠点に提携する通信制高校の学習を受けることで高校卒業資格を得ることができます。企業連携PBL(Project Based Learning)、アントレプレナーシップ教育、キャリア教育に強みを持ち、100名を超える社会人・大人との出会いや、日本を代表する大企業と連携してミッションに挑む実践的なカリキュラムが特徴です。

2025年4月の開校以降、2026年4月には代々木に加え、渋谷・横浜・成城/仙川エリアの3拠点に新キャンパスを開校予定です。新キャンパスの開校により、4拠点での運営体制を構築し、首都圏全域でAI時代に負けないこれからの時代の学校教育の提供を目指します。

当社は2025年10月末に1億8000万円の資金調達を発表し、さらなる事業拡大を加速させています。多様な学び方が求められる現代において、今後も新しい教育の形を通じて、より多くの中高生に実践的なキャリア教育と探究的な学びの機会を届けてまいります。



株式会社RePlayce 代表取締役CEO 山本将裕 コメント

この度、『2026年未来の市場をつくる100社』に選定いただき大変光栄に思います。2025年度はHR高等学院を開校する挑戦の年でした。おかげさまで子どもたちへの学びの機会を提供する中で、希望する進路への挑戦、起業への挑戦、企業への提案、制作物の作成、発表などを通して、子どもたちが大きく成長してきています。

2026年はHR高等学院の拠点も増やしていきます。また、スクールだけでなく、教育コンテンツ開発や子どもに伴走する社会人コーチ育成などを通し、自治体や学校教育のアップデートも目指していきます。2026年度以降も私たちは、従来の枠組みにとらわれない教育・キャリアの在り方を社会に提案し、日本発の新しい教育市場の創出に貢献してまいります。



株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を株式会社NTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。はたらく部を2025年12月にリブランディングし、「TANQ BASE」として再始動。

本社 ：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

事業内容 ：中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション ：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト ：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生向けキャリア探究オンラインスクール「TANQ BASE」：http://tanqbase.com

※2025年12月より「はたらく部」はサービスリブランディングして「TANQ BASE」として再始動しました。