JR西日本と連携する体験型一時保育『「駅いく」in四条畷駅』大好評につき2回目の開催が決定！

株式会社あすいく

一時保育検索・予約サービス「あすいく」を運営する株式会社あすいく（本社：東京都港区、代表取締役：幸脇 啓子）は、体験型一時保育プログラム「駅いく」において、西日本旅客鉄道株式会社（大阪府大阪市北区、代表取締役社長：長谷川一明）・株式会社JR西日本イノベーションズ（大阪府大阪市北区、代表取締役社長：川本亮）の協力のもと2回目となる『「駅いく」in四条畷駅』を2025年12月6日（土）に開催します。

■あすいくの大人気企画「駅いく」とは

当社は、マッチングプラットフォームに加え、2023年より駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」で実施する“ほんもの体験”と保育を組み合わせた「体験型一時保育プログラム」として「駅いく」「探いく」「カーいく」シリーズを展開しています。同プログラムは、休日に保育士がお子さまをお預かりして特別な体験を提供するとともに、その間の保護者が自由な時間を過ごすことができるサービスです。

なかでも、鉄道や駅を舞台にした「駅いく」は、これまで満席・キャンセル待ちが続くほどの人気で、保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率6割超と非常に高い評価をいただいています。また、協業企業との連携も全国へ広がりを見せています。

■高い保護者満足度、大好評につき2回目の『駅いく in 四条畷駅』開催が決定！

『駅いく in 四条畷駅』は、JR西日本の協力のもと、今年5月に初めて実施し、利用者アンケートの保護者満足度は9～10点（10点満点）が83％を占めるなど、大変高い評価をいただきました。

満足度の理由として「迎えに行った瞬間から体験したことを夢中で話してくれた」「普段はあまり話さない子が家で手旗の実演をしてくれた」「“また参加したい”と目を輝かせて話していた」など、体験後の子どもの変化を喜ぶ声が多数寄せられました。また、駅の裏側に触れたことで鉄道の仕事に興味を持つようになったという声や、保育士の見守りに安心感があったという声も多く寄せられています。これらのご好評を受け、このたび四条畷駅で2回目の『駅いく』開催が決定しました。

当日は、信号扱い所での操作、手旗の体験や、ホームでの乗務員さんのお仕事見学ができる「電車を走らせるお仕事コース」と、券売機の裏側や改札機の仕組み見学、実際の窓口業務を体験して駅員さんのお仕事に密着する「駅員さんのお仕事コース」の2種類ご用意しています。

プログラム中は保育士がしっかりお預かりするため、お子さまが体験を楽しんでいる間、ママやパパはゆっくりとショッピングやカフェタイム、周辺散策など、ご自身の時間をお楽しみいただけます。

■ イベント概要

名称：駅いく ― 四条畷駅で信号扱い所見学＆駅員さんになりきり体験！

日時：2025年12月6日（土）11:00～15:00

会場：学研都市線 四条畷駅

対象：年中～年長

定員：各コース12名（先着順）

・電車を走らせるお仕事コース

・駅員さんのお仕事コース

参加費：12,000円（税込） ※駅いくオリジナルTシャツ、ランチ、損害保険の料金を含む

申し込み締切：2025年12月4日（木）17:00

ＵＲＬ：https://parent.asuiku.net/ekiiku/jrw/shijonawate-1206

参加の目印

駅いくオリジナルTシャツを着て、駅探検に出発します。

※サイズは120～130でご用意します。

体験内容（当日の流れ）

※すべてのプログラムに保育士が同行します。

■株式会社あすいくについて

株式会社あすいくは” 託児”をキーワードに、保護者も子どももWell-beingな社会づくりをめざして、LINEから1分で一時保育先が見つかるマッチングプラットフォーム「あすいく」を運営しています。

2023年からは、マッチングプラットフォームに加え、駅や百貨店、企業など、「仕事の現場」「ほんもの」に保育をかけあわせ、子どもたちが保育士のサポートの下、現場だからこそのワクワク魅力的なほんもの体験ができる「体験型保育」をスタートしました。なかでも駅を活用した「駅いく」は、満席＆キャンセル待ちになるほどの人気です。保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率も6割超と高い評価を得ており、協業企業との連携も広がりをみせています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社あすいく

所在地：東京都港区虎ノ門 ２-２-１ 住友不動産虎ノ門タワー２F Ｇ-ＳＴＡ ＳＱＵＡＲＥ

代表取締役：幸脇啓子

設立日：2017年12 月

事業内容：一時保育検索・予約サービス「あすいく」の開発・運営、体験型保育サービスの提供

ＵＲＬ： https://ad.asuiku.net/