J Movie Magazine Vol.125【表紙：原 嘉孝 『初恋芸人』】12月1日発売！
株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2025年12月1日(月曜日)に、日本映画を中心としたエンターテインメントビジュアルマガジン『パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.125』を刊行いたしました。
J Movie Magazineは、公正な心(Justice)と独自の視点(Judgment)で、 心躍り(Joyful)グッとくる(Just)映画、舞台、ドラマ、音楽の情報をお届けします。
【表紙＋巻頭特集】『初恋芸人』独占ロンググラビア＆インタビュー原 嘉孝《スタッフインタビュー／映画監督：夏目大一朗／脚本家・演出家：山田能龍》【グラビア&インタビュー】岩本 照×藤原丈一郎 ドラマ「恋する警護24時 season2」高橋恭平 連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ」山下幸輝 ドラマ「プロパガンダゲーム」猪俣周杜 ドラマ「パパと親父のウチご飯」【ライブ&舞台レポート】堂本光一 「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE」KAT-TUN 「Break the KAT-TUN」ふぉ～ゆ～ 「4U. LIVE TOUR 2025 39×4＝イイコロ」KEY TO LIT 「KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL」西岡紱馬&寺西拓人 「『新 画狂人北斎』－2025－」【最新映画レポート】福山雅治×大泉 洋 『映画ラストマン －FIRST LOVE－』福士蒼汰×福原 遥 『楓』…and more!※西岡紱馬さんの「紱」は旧字になります。
概要
雑誌名：パーフェクト・メモワール J Movie Magazine ジェイムービーマガジン Vol.125出版社：リイド社ISBN 978-4-8458-6717-2判型：A4変型判発売日：2025年12月1日（月曜日）
