［新商品］南部鉄器の老舗・及源鋳造が 鉄のたこ焼器「てつだこ」を12月1日発売スタート ―家庭で専門店の“カリとろ”感動食感

1852年創業の南部鉄器の老舗・及源鋳造株式会社（所在地：岩手県奥州市／代表取締役社長：及川久仁子）は、鉄鋳物ならではの焼き力で、感動の外カリっ中とろっ食感の、大玉でまんまるな本格たこ焼きが焼ける鉄のたこ焼器を開発。2025年12月1日（月）より、南部鉄のたこ焼器「てつだこ」を新発売します。

直営店2店舗―公式オンラインショップOIGEN ONLINE SHOP（oigen.jp）、および岩手直営店OIGEN FACTORY SHOP（〒023-0132岩手県奥州市水沢羽田町堀ノ内45）―にて先行販売。全国の取引先小売店での取り扱いについては、準備が整い次第順次開始します。

直営店2店舗限定で、届いたその日からすぐ“タコパ”ができる、「てつだこ」本体に、千枚通し、油引きをセットにした「てつだこセット」もご用意しています。

商品開発コンセプトは『誰でも、本格カリとろ』

本格的な”外カリっ中とろっ”が、誰でもつくれるたこ焼器を目指してスタートした商品開発。歴代のOIGENたこ焼器を根本から見直し、誕生したのが南部鉄のたこ焼器「てつだこ」です。

外カリっ中とろっ、くるんとでっかく、心踊るまんまるさ―南部鉄のたこ焼器「てつだこ」

専門店でも使われる鉄鋳物の実力はそのままに、家庭でも手軽に再現できるよう細かい工夫を施しました。生地が溢れる、きれいな真球にならない、穴の場所による焼きムラがでるといった、家庭用たこ焼器に多い、かねてよりの課題をひとつひとつ検証し、細やかな改良を加えました。試作を重ねたどり着いた、鋳鉄を知り尽くした創業170年の南部鉄器メーカー・及源鋳造が自信を持って届ける、渾身のたこ焼器です。

クリスマスや年末年始など、大人数で集まる機会が増えるこれからの季節。家族でわいわい、友達とがやがや。ひっくり返す度に「おっ！」と思わず声が上がり、ひと口食べれば歓声が上がる。“タコパ”を、いつでも誰でも、極上に美味しく、極上に楽しく。そんな時間を叶える、南部鉄のたこ焼器「てつだこ」です。

■商品概要

■商品特長 ― 緻密設計と工芸の技で、“本格”と焼きやすさを両立

専門店レベルの焼き上がりを、家庭でも気軽に再現できるように、形状・角度・厚みを徹底的に見直し、試作と検証を繰り返しました。細やかなデザイン要求に、南部鉄器の産地で磨かれてきた及源鋳造の鋳造精度と職人技で応え、“焼きの本格さ”と“家庭での扱いやすさ”を両立させたたこ焼器「てつだこ」は誕生しました。

◆ 大玉で理想の食感は、プロも選ぶ鋳鉄の熱効果だからなせる技

厚みのある鋳鉄の高い蓄熱性を活かし、たこ焼き全体を均一に加熱します。表面を香ばしく仕上げる直火の熱と、芯部にまで届く鋳鉄の輻射熱の効果により、大きなサイズでもしっかり火を通し、外はカリっと、中はとろっとした食感が生まれます。だから、「てつだこ」は堂々と大玉です。

◆ カセットコンロ上での安定性と、全体を均一に加熱する構造

家庭用たこ焼き器の普及率は約7割という調査もあり、家庭では電気式のたこ焼き器が広く使われています。アルミ製や鉄板製にコーティングを施した電気式プレートが主流で、手軽さや安全性、多機能性が支持されています。一方で、専門店の多くが使う厚手の鋳鉄製たこ焼器は、重さや火加減が難しいイメージから家庭では敬遠されがちです。

南部鉄のたこ焼器「てつだこ」は、その印象をがらりと変える下部構造を実現。ガス・カセットコンロの五徳に安定して設置できる形状を採用し、火の届きにくい四隅まで均一に熱が伝わるよう、底面の形状や厚みに工夫を施しています。

◆ 感動さえも生む、焼きやすさにこだわり抜いた緻密なデザイン

くるん！返すコツいらずの角度設計

穴部の立ち上がり角度を計算し、生地がスッと抜けるように設計。串や千枚通しがひっかかりにくく、くるんと返す動作を軽やかにします。硬い金属の串でひっくり返しても安心のタフさ。高温でも歪む心配が少ないのも南部鉄器の良さです。

まんまるに導くフチの高さと溝のライン

穴の体積と同量の生地を確保できるよう、フチの高さを設計。この高いフチが生地をしっかり受け止めます。穴部とフチの均一な生地量が、“でかまる”の理由。溝のラインが生地を区切る目安となり、適量を集めるサポートに。

16玉、ほぼ同時の焼き上がり叶える厚み

焼きムラが起こりやすい角の穴は、あえて鋳物の厚みを調整。中心部から熱が届きにくい角部まで均一に熱が伝わるよう設計しました。どの穴もほぼ同じタイミングで焼き上がり、最後のひと玉まで、きれいなまんまるが並びます。

細やかな火加減不要、中火で一気に最後まで

鋳鉄は火加減が難しいと思われがちですが、厚みのある鉄が蓄えた熱はぶれにくく、冷たい生地を入れても温度が落ちにくいため、中火のまま一気に焼けます。直火の熱と輻射熱が外と中から均一に働き、素早く安定した焼き上がりを実現。

冊子「てつだこENJOY BOOK―鉄器を愉しむブック」がスペシャル特典に

「てつだこ」をご購入いただくと、本格カリとろたこ焼きの王道レシピと岩手発ならではのアレンジレシピの、2種類のレシピに加え、たこ焼き道を究める焼き方のコツなどを詰め込んだ冊子を特別にプレゼントします。

「てつだこ」商品ページ(https://oigen.jp/products/tetsudako)

「てつだこセット」商品ページ(https://oigen.jp/products/tetsudako_set)

南部鉄器は「湯」と呼ばれる溶けた鉄を鋳型に注ぎ、冷まして型から外し、細部を丁寧に仕上げて完成します。「てつだこ」も同じ技法で作られています。

及源鋳造株式会社・OIGENについて

1852年創業、南部鉄器の老舗。ブランド名はOIGEN。900年の歴史をもつ鉄鋳物の地・岩手県奥州市で、暮らしと食を支える「鍋釜屋」として、鉄鍋や鉄瓶をはじめ、フライパンや急須、風鈴・小物まで、170年に渡り作り続けてきました。『鉄に”愉しい”を鋳込む』をミッションに掲げ、鉄の道具が持つ確かな使い心地と手応え、時間とともに深まる質を、まっすぐに信じ届けていきます。



OIGEN 公式オンラインショップ：https://oigen.jp

わたし流を愉しむ暮らしのメディア「手、と日々」：https://enjoy.oigen.jp(https://enjoy.oigen.jp/)

会社概要

名称：及源鋳造株式会社

所在地：岩手県奥州市水沢羽田町字堀ノ内45

創業：1852年

代表取締役：及川久仁子