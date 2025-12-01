『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025 Fate/Grand Order 特別番組10年の旅路 -Beyond History-』12月31日にTOKYO MXで放送決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、2025年12月31日（水）23:00～23:54に、 特別番組 『Fate Project 大晦日TVスペシャル2025 Fate/Grand Order 特別番組 10年の旅路 -Beyond History-』 を放送します。

ゲーム、漫画、アニメなどメディアミックスで展開中の人気シリーズ「Fate」のいまをお届けする毎年恒例の大晦日特番を今年も放送。スマートフォン向けRPG 「Fate / Grand Order（FGO）」 が10周年を迎えた今年は、FGOが辿ってきた10年の軌跡を、作品に関わってきた関係者や特別ゲストからのインタビューを通して振り返るスペシャル番組です。

FGOの歴史を存分に味わえる特別番組とともに、2025年の大晦日を楽しみましょう！

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】 Fate Project 大晦日TVスペシャル2025

Fate / Grand Order 特別番組

10年の旅路 -Beyond History-

【放送日時】 2025年12月31日（水）23:00～23:54＜TOKYO MX1＞