【imperfect 特別コラボ】チーム・ハンサム！の20周年を記念してチーム・ハンサム！×imperfect コラボのコーヒー定期便が登場

株式会社MCアグリアライアンス

世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指すimperfect（インパーフェクト）は、アミューズ所属の俳優ユニット「チーム・ハンサム！」の20周年を記念し、コーヒーの定期便サービスにて、特別コラボコースの予約販売を2025年12月1日（月）より期間限定で開始いたします。コラボアンバサダーには小関裕太さん、松岡広大さん、溝口琢矢さんの3名が就任。3名が考案した特別ブレンドや限定特典を、6カ月にわたり毎月お届けします。

▼コラボコースのご購入はこちらから

https://imperfect-onlinestore.com/lp?u=handsome2025-imperfect-coffee

■コラボレーション実施の背景

imperfectは「あなたの『おいしい』を、だれかの『うれしい』に。」を掲げ、日常の選択が生産地の労働・生活環境の改善や自然環境の保全につながる仕組みづくりに取り組んでいます。そして、

サステナビリティを身近で当たり前のものとして広げることを目指しています。

■コラボレーションの経緯

2019年、小関裕太さんがimperfectへ来店。当ブランドの理念へ強く共感いただいたことを契機に、

以降、チーム・ハンサム！とのコラボレーションを約5年間にわたり、継続してきました。

今回、小関さん自身が、チーム・ハンサム！のメンバーとして本コラボレーションに初参画し、

コーヒー定期便が実現しました。

■コース概要（チーム・ハンサム！20周年コラボコース）

本コースでは、コラボアンバサダーである、3人がチーム・ハンサム！を代表して、考案したブレンドとimperfectこだわりのコーヒーを、特典とともに、6か月間、毎月1回お届けします。予約受注期間は2025年12月1日（月)から2026年1月４日(日)まで。商品は2026年２月下旬より順次発送予定です。

チーム・ハンサム！コラボのコーヒー定期便コースの詳細は、以下申込URLをご参照ください。

【申込URL】

https://imperfect-onlinestore.com/lp?u=handsome2025-imperfect-coffee

■本コースだけの特典

本コースにお申込みいただいた方へ、以下の特典を順次お届けします。

【特典１.】小関裕太さん・松岡広大さん・溝口琢矢さん考案の特別ブレンドコーヒー

コラボアンバサダー3名が配合にこだわって考案した、特別ブレンドコーヒーを6か月のうち、

3・4・5・6か月目にお届けします。

それぞれがチーム・ハンサム！の曲の中から、

テーマにする曲を選定。手に取る方のことを想いながら、試行錯誤してうまれたブレンドは、

チーム・ハンサム！の曲の世界観や3名のお人柄を感じられるものに仕上がっています。

また、最終月である６か月目に届く

ハンサムブレンドは、本コースお申込みのお客様の投票によって3種類の中から、1種が決定。

お客様と一緒につくるブレンドコーヒーです。

▼チーム・ハンサム！コラボ特別ブレンド詳細

3か月目：小関裕太さん考案『DEAR MY GIRL』ブレンド

4か月目：溝口琢矢さん考案『TWILIGHT』ブレンド

5か月目：松岡広大さん考案『THIS IS THE TIME』ブレンド

6か月目：ハンサムブレンド

【特典２.】コラボ限定フォトグレイカード（全5種）

本企画のために撮り下ろした、アンバサダー3名のビジュアルカードです。

全5種を各1枚ずつ同梱してお届けいたします。

飾っても、並べても楽しめる仕様です。

※画像はイメージです。

【特典３.】スクラップブック風マルチケース

毎月届くメッセージカードやフォトグレイカード、コーヒー説明

リーフレットをまとめてスクラップできるブック型ホルダー。

※画像はイメージです。

【特典４.】チーム・ハンサム！22名のメッセージカード

2025年のチーム・ハンサム！メンバー22名の中から、毎月3～4名ずつのメッセージカードをお届けします。

いつ、どのメンバーから届くかは、届くまでの

お楽しみです。

【特典５.】購入者投票で決まる「ハンサムブレンド」

最終月にお届けする、ハンサム20周年記念の

ブレンドを、購入者の皆さまの投票で3種類の中から、1種類決定します。

■メンバーコメント・プロフィール

小関裕太さんコメント

チーム・ハンサム！を通して、imperfectさんとのコラボに参加させていただくことになりました。

やった！念願の！

人に環境に地球にやさしい考え方と、味の美味しさの両方を大事にしたimperfectさんと今回は

ブレンドコーヒーを作らせていただきます。

味覚と嗅覚を研ぎ澄ませてブレンドしました！

お試しあれ！！

プロフィール

1995年6月8日生まれ 東京都出身

子役として俳優活動をスタート。

以降、ミュージカル・ドラマ・映画などジャンルを問わず幅広い分野の作品に出演。

近年の主な出演作に

【舞台】『サヨナラソング-帰ってきた鶴-』、ミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』、『キングダム』、『四月は君の嘘』、

【ドラマ】『君としたキスはいつまでも』、『波うららかに、めおと日和』、『ひとりでしにたい』、『いつか、ヒーロー』、『御曹司に恋はムズすぎる』、『あのクズを殴ってやりたいんだ』、『不適切にもほどがある!』、『大奥』など

松岡広大さんコメント

imperfectさんのアンバサダーに就任することを非常にうれしく思っております。

そしてサステナビリティを考える機会も与えてくださいました。

僕自身コーヒーを日頃からよく飲みますが、

生産者の方がいるということや、その人たちには家庭があること、生活の営みがあることをあまり想像せずに飲んでいた節がありました。

お話を伺う中で商品の先にはどこにでも必ず人がいるというこの当たり前のようで当たり前じゃないことを、改めて再確認することができました。

おいしいコーヒーを飲むことで、出会ったことのない人にありがたみや細やかな感謝を感じられるこの体験は、とても素敵なことです。

どうか、だれかのうれしいに繋がりますように。

プロフィール

1997年8月9日生まれ。東京都出身。

2012年俳優デビュー。舞台や映像を中心に活躍の場を広げる。

近年の主な出演作は連続テレビ小説『らんまん』、『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』、

舞台『モンスター』、朗読劇『たもつん』、舞台『執着の泡』、映画『八犬伝』、

映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』など

溝口琢矢さんコメント

自分の大好きな珈琲でオリジナルブレンドを作ることは、ささやかな願いでもありましたので、imperfectさまに感謝しています。今回のコラボでサステナビリティについて学ばせていただきましたが、

まだまだ知らないことが多く……。

その様子もYouTubeで見られますので、ゆっくりと珈琲を

飲みながらご覧いただけたら嬉しく思います。

コーヒー定期便、どうぞお楽しみください！

プロフィール

1995 年、東京都生まれ。2007 年デビュー。

主な出演作に、舞台『ワールドトリガー the Stage』、『仮面山荘殺人事件』、『ダイアナ～それぞれのダイアナ～』、ドラマ『あいつが上手で下手が僕で』『天使の耳～交通警察の夜』など。2026年には、ミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』への出演が控えている。

■imperfectがコーヒーの定期便をご提供する理由

コーヒーを日常に取り入れ、サステナビリティに対して継続的に関心をお持ちいただきたいという想いから、毎月1回ご自宅へこだわりのコーヒーをよりコーヒーを好きになる情報とともにお届けするサービスをご提供しています。

■imperfectがお届けするコーヒーへのこだわり

１.農園が見えるシングルオリジンのスペシャルティコーヒー水準の厳選されたコーヒー豆

コーヒー豆を生産する世界中の農園で、コーヒーの持続可能な生産を目指し、農家の生活・労働環境の改善や環境保全に向けた取組みをサポート。

２.おいしいだけでない、”人”にも”環境”にも優しいコーヒー豆

こだわっているのは”おいしさ”だけではなく、

農園で働く一人ひとりの生活と、コーヒー栽培の持続可能性。

私たちが、産地が抱える課題の解決を目指して取り組む活動が、農家の方々の暮らしや働く環境の改善や、私たちがおいしいコーヒーを飲み続けることにつながります。

また、各産地の経済状況や農園の特徴等によって、現地で必要とされているサポートも異なり、それぞれの取り組みにストーリーがあります。

３.調達から焙煎まで各界のトッププロたちがチームメンバーに

私たちがお届けするコーヒーに携わるメンバーは、国際資格の有資格者や、バリスタチャンピオンシップの受賞歴者、高品質の焙煎を実現するロースター職人、など各界が誇る経歴豊かなトッププロたち。

おいしいコーヒーをお届けすることを目指し、メンバーで力を合わせ調達から焙煎までコーヒー豆のおいしさや魅力を引き出しています。

The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む

imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good. 」活動に、お客さまにたのしく ご参加いただく機会をご提供しております。