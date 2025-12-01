幾田りら・有華・サカグチアミが新成人にエール！特別番組「マクセル meets カレッジナレッジ　～成人の日　ミライナレッジ～」

株式会社エフエム東京

TOKYO FM、FM大阪、FM AICHIで毎週日曜13:55～14:00に放送中の番組「マクセル meets カレッジナレッジ」では毎月1つの大学をフォーカスし、未来につながる大学生の取り組みを紹介しています。

その拡大版として、2026年1月12日（月・祝）の成人の日、人生の先輩から若者へ未来に繋がるメッセージを届ける特別番組「マクセル meets カレッジナレッジ ～成人の日 ミライナレッジ～」の放送が決定しました。進行はサカグチアミが務め、ゲストには、幾田りら・有華を迎え、新成人へ送りたい曲やメッセージをお届けします。どうぞ、お楽しみに。

番組では、現在リスナーから12/1～12/9にかけて皆さんから“こうなっていて欲しい！” “これからこうやっていって欲しい！” といった「ミライの自分へのリクエスト」を募集しています。

詳細は特設サイトをご覧ください。https://fmosaka.futureartist.net/enquete/354766

【特別番組 概要】

タイトル：「マクセル meets カレッジナレッジ ～成人の日 ミライナレッジ～」

放送日時：2026年1月12日(月・祝) 15:00～16:00

放送局： TOKYO FM/エフエム大阪/FM AICHI

DJ：サカグチアミ

ゲスト：幾田りら、有華