【松井証券 FX】 メキシコペソ/円・豪ドル/円・ポンド/円を対象に、スプレッド縮小＆キャッシュバックキャンペーンを同時開催

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、FX（外国為替証拠金取引）サービスにおいて、メキシコペソ/円を対象としたスプレッド縮小キャンペーンおよび、豪ドル/円・ポンド/円を対象としたキャッシュバックキャンペーンの2つを同時開催いたします。

メキシコペソ/円のスプレッド縮小キャンペーンでは、2025年12月1日（月）から2026年2月27日（金）の3か月間、業界最狭水準（※1）の0.2銭へ縮小いたします。豪ドル/円・ポンド/円を対象としたキャッシュバックキャンペーンでは、2025年12月1日（月）から2025年12月31日（水）の1か月間、新規建て取引数量10万通貨ごとに、50円のキャッシュバックを行います。

【メキシコペソ/円】スプレッド縮小キャンペーン詳細

詳細はキャンペーンページをご確認ください。なお、エントリーは不要です。

【豪ドル/円・ポンド/円】取引応援キャンペーン詳細

キャンペーンページにて詳細をご確認の上、エントリーをお願いします。

「松井証券FX」について

夜間までご利用いただける無料の電話相談窓口「FXサポート」をはじめ、業界最狭水準のスプレッド(※1)や、1通貨単位(100円)から始められる取引環境など、初心者でも安心して始めやすいサービスを提供しています。さらに業界初の“100円から取引できるFX自動売買機能(※2)”では、仕事中や就寝中などリアルタイムに取引画面を確認できない場合でも、24時間自動取引することもできます。外出中でも手軽に取引いただけるスマホアプリもご用意しておりますので、是非ご活用ください

松井証券FXの詳細は以下WEBサイトをご参照ください。

https://www.matsui.co.jp/fx



松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

*1 FXサービスの取扱い業者9社(楽天証券、三菱UFJ eスマート証券、外為どっとコム、DMM.com証券、トレイダーズ証券、ヒロセ通商、マネックス証券、GMOクリック証券、GMO外貨)の中央値と比較。2025年11月18日時点、当社調べ。

*2 2023年4月5日時点、当社調べ。証券・FX・自動売買業者にてリピート系自動売買を1通貨単位で提供している企業を調査。詳細は2023年4月14日付けプレスリリース「業界初！“100円から取引できるFX自動売買機能”を4月22日より提供開始」(https://www.matsui.co.jp/company/press/2023/pr230414.html)をご参照ください。

