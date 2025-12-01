ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農東京」で、１２月１日より、東京都瑞穂町産の「シクラメン」を対象とした「生産者応援キャンペーン」を実施します。対象商品を「お客様送料負担なし」でお得にご購入いただけます。 東京都瑞穂町産のシクラメンの都内生産量１位を誇る名産品です。町内には多くのハウスが並び、１１月になると、色とりどりの花を求めて多くの方が訪れ、冬の風物詩となっています。 「みずほ育ちのシクラメン」は、地元の生産者が、一鉢一鉢に丹精を込め、約１年の時間をかけて育て上げています。ボリューム感たっぷりで花持ちがよく、ご自宅用はもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。

○みずほ育ちのシクラメン ５号鉢

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010112/※予定数量に達し次第、販売終了

＜対象商品＞みずほ育ちのシクラメン５号鉢 https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010112/みずほ育ちのシクラメン６号鉢 https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010113/みずほ育ちのシクラメン７号鉢 https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010114/みずほ育ちのシクラメン８号鉢 https://www.ja-town.com/shop/g/g3501-35010115/

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。