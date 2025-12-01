近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科教授 布施匡章ゼミと、各種パン・米飯等の製造販売を展開するニシカワ食品株式会社（兵庫県加古川市、以下 ニシカワ食品）は、"女子大生が同世代への贈り物としてついパケ買いしてしまう"ラスク｢Milk Butter Rusk（ミルクバターラスク）｣を共同開発しました。パッケージデザインは、近畿大学文芸学部文化デザイン学科の学生が担当しました。本商品を、令和7年（2025年）12月25日（木）からイトーヨーカドー大阪府内4店舗（あべの店、アリオ鳳店、津久野店、アリオ八尾店）、兵庫県内3店舗（明石店、アリオ加古川店、甲子園店）で販売します。また先行販売として、12月6日（土）・7日（日）に、イトーヨーカドー津久野店（大阪府堺市）において300個限定で販売します。12月7日（日）には、学生が参加してPOP UPイベントも実施します。【本件のポイント】●近畿大学経営学部生とニシカワ食品が、若年層への認知拡大を目的に、"女子大生が同世代への贈り物としてついパケ買いしてしまう"ラスクを共同開発●近畿大学文芸学部生が、ビジュアルにこだわったパッケージデザインを制作●イトーヨーカドー津久野店において、学生らがデザインしたPOP UPブースで店頭販売を実施【本件の内容】近畿大学経営学部の布施ゼミとニシカワ食品による産学連携プロジェクトとして、西日本でシェアを広げている｢ニシカワブランド｣の若年層への認知拡大を目的に、選び抜いた素材と職人技のオリジナルレシピから誕生した「バターラスク」（既存商品）のパッケージや展開方法を共同で検討しました。友人への贈り物を選ぶ際に重要なものはパッケージであり、パッケージデザインで商品を選ぶ"パケ買い"をするのは女子大生が多い、という近畿大学の女子学生へのヒアリングをもとに、「"女子大生が同世代への贈り物としてついパケ買いしてしまう"ラスク」をテーマに、「Milk Butter Rusk（ミルクバターラスク）」を開発しました。パッケージデザインは、近畿大学文芸学部文化デザイン学科教授 後藤哲也の指導のもと、文芸学部生15名が参加して学生ならではの自由な発想で複数のデザイン案を制作しました。最終デザインを決定するため、100人以上の近畿大学の女子学生にアンケート調査を複数回実施し、最も支持を集めたデザインを採用しました。ラスクがミルクに落ちるイラストでミルク感の強い濃厚な味わいを表現し、リボンやロゴで高級感を演出しました。パッケージデザインにあわせて、商品名を既存の「バターラスク」から「Milk Butter Rusk（ミルクバターラスク）」に変更しました。また、手書きでメッセージが書けるフリーメッセージ欄を裏面に設け、感謝や応援の気持ちを自由に添えられる仕様としました。さらに、箱だけでなく包装紙やショッパーも文芸学部生が制作し、白と水色をメインとした可愛らしいデザインにしています。気軽に贈れる手のひらサイズのパケージで、女性が食べ切りやすい1枚個包装にするなど、手に取りやすいように工夫しました。12月7日（日）にイトーヨーカドー津久野店で実施するイベントでは、布施ゼミの学生が会場を彩るPOP UPブースのデザインを担当し、店頭で販売も行います。【販売概要】発売日 ：令和7年（2025年）12月25日（木）～31日（水）販売場所：イトーヨーカドーあべの店（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1） イトーヨーカドーアリオ鳳店（大阪府堺市西区鳳南町3丁199番地12） イトーヨーカドー津久野店（大阪府堺市西区下田町20-1） イトーヨーカドーアリオ八尾店（大阪府八尾市光町2丁目3番） イトーヨーカドー明石店（兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18） イトーヨーカドーアリオ加古川店（兵庫県加古川市別府町緑町2） イトーヨーカドー甲子園店（兵庫県西宮市甲子園八番町1-100）価格 ：1箱8枚入り 842円（税込）お問合せ：ニシカワ食品株式会社営業部 担当：太田 info@nishikawa-foods.co.jp 近畿大学経営学部 布施匡章ゼミ fuse@bus.kindai.ac.jp【先行販売】日時 ：令和7年（2025年）12月6日（土）・7日（日） ※7日（日）9：00～17：00にPOP UPイベントを実施場所 ：イトーヨーカドー津久野店 （大阪府堺市西区下田町20-1、JR阪和線「津久野駅」から徒歩約5分）価格 ：1箱8枚入り 842円（税込）販売数 ：限定300個お問合せ：ニシカワ食品株式会社営業部 担当：太田 info@nishikawa-foods.co.jp 近畿大学経営学部 布施匡章ゼミ fuse@bus.kindai.ac.jp【参加学生のコメント】近畿大学経営学部会計学科4年 西川裕翔さん大学在学中に企業とコラボして商品開発を行うことができ、とても貴重な経験になりました。プロジェクトを進める中で、実際に商品化に至るまでには多くの壁があることを知り、その難しさを知る一方で、企業の方との打ち合わせや商談を通じて、自分たちだけでは気づけなかった視点を学ぶことができ、刺激的でした。みんなで何度も議論を重ねながらデザインや方向性を決定し、最終的には女子大生が気軽に贈れるとても可愛い商品が完成したと思います。見た目の可愛さだけでなく、私たちの思いが詰まった商品なので、ぜひ手に取って楽しんでいただきたいです。【会社概要】会社名 ：ニシカワ食品株式会社所在地 ：兵庫県加古川市野口町長砂799番地代表者 ：代表取締役社長 西川廣創業 ：昭和22年（1947年）11月事業内容 ：食パン、菓子パン、調理パン、洋菓子、和菓子、 学校給食パン、米飯等製造販売、米飯加工従業員数 ：300名資本金 ：3,000万円ホームページ：https://www.nishikawa-foods.co.jp/【関連リンク】経営学部 経営学科 教授 布施匡章（フセマサアキ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/124-fuse-masaaki.html文芸学部 文化デザイン学科 教授 後藤哲也（ゴトウテツヤ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1483-goto-tetsuya.html経営学部https://www.kindai.ac.jp/business/文芸学部https://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/