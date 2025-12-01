『ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026』大賞は、 永⼭祐⼦建築設計 取締役 永山祐子さん

『ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026』大賞は、ドバイ万博の資材を⼤阪・関⻄万博でリユース。画期的な資材リユースで「循環型建築」を実現した、 永⼭祐⼦建築設計 取締役 永山祐子さん

11月29日（土）、東京ミッドタウン（東京・港区）にて「WOMAN EXPO 2025 Winter」が開催。併せて「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026」表彰式が行われました。





WOMAN EXPOは2014年から開催しているイベント。⼥性リーダーのキャリアと⼈⽣を応援する情報誌「日経ウーマン」、働く女性に役立つ情報を届けるWebメディア「日経xwoman（クロスウーマン）」、健康や美容に関する情報を届ける「日経ヘルス」、個人生活を刺激する流行情報誌「日経トレンディ」など、日経グループの媒体がそれぞれの特徴を生かし、働く女性に役立つ情報や体験を、セミナーや展示などリアルの場で提供します。

セッション「～ワークライフバランスも捨てない！～自分らしく活躍するためのキャリア戦略」では、大学教授やコメンテーターとして活躍する弁護士・山口真由さんが登壇し、弁護士事務所で経験した挫折から「自分自身が何者なのかを知り、自分に合った職場が大事」とアドバイス。現在2人の子どもを育てる母としても、子どもとの会話、最近あったピンチな出来事など、クスっと笑えるエピソードを交えながら、仕事と育児のバランスの取り方に関する自身の考え方についてトーク。最後は、形が変わっていく日本の“家族”スタイルについて、「ケアをする人とされる人に均等に支援が届けられるように尽力したい」と語りました。

「その生理痛、早くケアして、やりたいことを諦めない毎日を ～働く女性の生理との付き合い方～」では、益若つばささんが登壇し、学生時代やモデル時代の苦労やホルモン治療を始めてからの変化について告白。来場者とのQ＆Aなどを通じて、誤解されがちなホルモン治療について、婦人科医の稲葉可奈子さんとパネルディスカッションを行い、「発信していくことがインフルエンサーとしてやるべきことだと思っているので、いろんな方が少しでも楽になるように手助けできたら」とメッセージを送りました。

「いま『金融業界』が見据える課題、女性経営者の視点」では、地銀初の女性頭取に就任した河合祐子さん（高知銀行執行役頭取）と、女性として大和証券グループ初の取締役に就任した田代桂子さん（大和証券グループ本社副社長）が、現在の立場やここまで歩んできたキャリアから、金融業界のリアルと最前線についてディスカッション。“女性リーダー”というテーマでは、「本当に必要なのは“女性初”ではなく“多様性”」（河合）、「女性が首相になった観点からすると、ポイントは“女性の首相”ではなく、女性の首相を“選んだ”皆さん」（田代）と語ったほか、人口減少、AI・デジタル、グローバル化などのテーマでも意見を交わしました。

そして、各界で目覚ましい活躍を遂げた女性を表彰する注目度が高いアワード「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026」では、⼤阪・関⻄万博、国宝など本年を代表するヒットを⽀えた⽅や、様々な⼯夫により⼤幅な売上増を実現した⽅など7⼈の⼥性を表彰。⼤賞の永⼭祐⼦さん（永⼭祐⼦建築設計 取締役）は、ドバイ万博の資材を⼤阪・関⻄万博でリユース。2児の出産を機に働き⽅改⾰進め事務所が拡大。男性中心が続く建築業界で、万博パビリオンのほかにも大型プロジェクトを次々と手掛けています。授賞式では、作っては壊していく万博パビリオンの建設に「疑問があった」と、リユースを実現するまでの経緯を説明。「やりたいことはすぐに口に出して伝えると『やろうよ』と言って下さる方々に出会え、無謀なことも実現できました」と成功の秘訣を明かしました。

大ヒット映画『国宝』の⾐装デザイナー・⼩川久美⼦さんの表彰では、李相日監督からの「小川さんのひらめきに救われたことが何度もあります」「日本映画のためにまだまだこれからも活躍してください」というサプライズVTRに小川さんはビックリ。そして、初めて映画衣装に携わった作品『セーラー服と機関銃』について「映画衣装は私の好きなことがすべて詰まっている仕事だと思いました」と振り返り、「映画衣装は本当に複雑でおもしろい。そのおかげで毎回新鮮な気持ちで続けてきたら今になっていました。若い人たちに楽しくて苦しくておもしろい仕事もあると伝える仕事もしていきたい」と語りました。

また、片山さつき財務大臣・内閣府特命金融担当大臣はメッセージにて、「働く女性が力を存分に発揮するためには、自らの未来を信じて一歩を踏み出す勇気が必要です」と激励。閉会後には、映画『国宝』で小川さんが手掛けた衣装の着物が展示されました。

今回のセミナーのアーカイブ配信については今週にスタートします（一部セミナーは配信なし）。詳細は公式サイトをご覧ください。https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/

次回、「WOMAN EXPO 2026 Summer」の開催が渋谷ヒカリエ・ヒカリエホールにて2026年6月6日（土）に決定しました。詳細は2026年春に、公式アカウントにて発表となります。

♦「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026」受賞者♦

【⼤賞】永⼭祐⼦さん／永⼭祐⼦建築設計 取締役

ドバイ万博の資材を⼤阪・関⻄万博でリユース。2児の出産を機に働き⽅改⾰進め事務所が拡⼤。

【受賞】⾚⽊円⾹さん／AgeWellJapan 代表取締役社⻑

シニアのウェルビーイング向上を軸に、新たなシニア市場を開拓。BtoB事業の売上⾼が開始1年で3倍に

【受賞】⼩川久美⼦さん／⾐装デザイナー

興収170 億円超えのヒットとなった『国宝』の⾐装デザイナー。映画⾐装の第⼀線で若⼿を導く76 歳

【受賞】公⽂和⼦さん／シロアムの園 代表

ケニアで、療育・医療・教育・家族⽀援を⾏う障がい児⽀援施設「シロアムの園」を運営する⼩児科医

【受賞】藤原加奈さん／フジワラテクノアート 代表取締役副社⻑

90年以上の歴史を持つ清酒・しょうゆの醸造機械メーカー。⼈事制度の刷新で5⼈の中途採⽤枠に800⼈が殺到

【受賞】⼭岡加菜さん／キリンビール マーケティング部「氷結」アシスタントブランドマネージャー

廃棄となる規格外果実を活⽤した「氷結mottainai」企画を主導。第1弾は⽬標⽐150％超の約27万箱を出荷

【受賞】若⽉貴⼦さん／クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン 代表取締役社⻑

⼤量閉店からV 字回復へ。⼈事制度を刷新しドーナツブランド復活を主導。24 年12 ⽉期の売上⾼は過去最⾼に

♦審査員♦

⼊⼭章栄さん（早稲⽥⼤学ビジネススクール 教授）、及川美紀さん（Toget-HER 代表理事）、パトリック・ハーランさん（タレント）、佐々⽊明⼦さん（テレビ東京 コンテンツ戦略局フェロー）

WOMAN EXPO 2025 Winter 開催概要

主 催 日本経済新聞社、日経BP

会 期 2025年11月29日（土）10：00～17：30

会 場 東京ミッドタウン・ホール（東京都港区赤坂9-7-2）

公式サイト https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/

参加企業・団体

アメリカ大豆輸出協会／FJネクスト／MTコスメティクス／Oisix／王子製薬／カリフォルニアくるみ協会／

川本産業／キャンプ（no-bu）／京セラコミュニケーションシステム／コスモスイニシア／サイボウズ／

ザ・ブレスコ／シーボン／しまむら／住友生命保険／駿台予備学校／生理快適プロジェクト／ゼリア新薬工業／

日本対がん協会／ネクイノ／ネスレ日本／はたらく女性スクエア／日田天領水／FANTAS technology／

PREMIUM WATER／北海道大学／マルコ／三菱UFJフィナンシャル・グループ／森田薬品工業／理研ビタミン

協力媒体 日経クロスウーマン、日経ウーマン、日経ヘルス、日経トレンディ

