¥ªー¥×¥ó¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹¡× ¡Ö¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´¶¼Õº×¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
Á´À¤³¦¤ÇÎß·×1,490Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò´ë²èÀ©ºî¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²ÃÆ£Î´À¸¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹¡×¤¬2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢µÇ°´ë²è¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à½ÂÃ«Å¹ ¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://www.scrapmagazine.com/news/shibuya_halfanv/
¥ªー¥×¥óÈ¾Ç¯µÇ°¡ª¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡Ö¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´¶¼Õº×¡× ³«ºÅ·èÄê
JR½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¸ø¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¡¢2025Ç¯6·î5Æü(ÌÚ)¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹¡×¡£Æ±Å¹¤Ï12·î5Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥óÈ¾Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à½ÂÃ«Å¹ ¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´¶¼Õº×¡×¤ò2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¤Î´ü´Ö³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬500±ßOFF¡ª¡¡¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã´ë²è¤â¼Â»Ü
2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Æ±Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ500±ßOFF¤Ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Î¤´»²²Ã¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°Í½Ìó¡¢ÅöÆüÍøÍÑ¤òÌä¤ï¤º¤¤¤Ä¤Ç¤â³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÍèÅ¹¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤Ë¤âÄ©Àï²ÄÇ½¡£¥¬¥Á¥ã¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«¥Ë¤ä¡¢½ÂÃ«¤´ÅöÃÏ¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢È¾Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê
¤Þ¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¤Î2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¡£3¤Ä¤Î¿·ºî¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Í·¤Ù¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÌÌÇò¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://realdgame.jp/shop/shibuya/news/251121/¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹ ¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´¶¼Õº×¡Ù¥Á¥±¥Ã¥È500±ßOFF ³µÍ×
◼︎¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ500±ßOFF¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)～2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¢£ÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¡ØEscape from The NINE ROOMS¡Ù¡¦¡ØTHE SECRET AGENT¡ÙREMAKE¡¦¡ØËº¤ìÀã¤Î·¯¤ò¤µ¤¬¤·¤Æ¡Ù¡¦¡Ø¥Ê¥¾¤À¤é¤±¤Î¿åÂ²´Û¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¡¦¡Ø±§ÅÄÀîÄ®¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¢£Ãí°Õ»ö¹à¡¦¡ÖEscape from The NINE ROOMS¡×¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Á¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥åー¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¡Ö¥Ê¥¾¤À¤é¤±¤Î¿åÂ²´Û¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¡ÖTHE SECRET AGENT¡×REMAKE¤Î¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥åー¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¡¦³ä°ú²Á³Ê¤Ï12·î2Æü(²Ð)°Ê¹ß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ»þÅÀ¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¦´û¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ä°úÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹ ¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´¶¼Õº×¡Ù¥¬¥Á¥ã ³µÍ×
◼︎¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à CROSSING ½ÂÃ«Å¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤Ï¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)～2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)¢£·ÊÉÊÆâÍÆ¡¦»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡¦ÃêÁª¤Ç¥«¥Ë¡¢½ÂÃ«¤´ÅöÃÏ¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¤ª²È¤ÇÍ·¤Ù¤ëSCRAPÆæ²ò¤¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¢£Ãí°Õ»ö¹à¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦·ÊÉÊ¤Î¸ò´¹¡¢´¹¶âµÚ¤ÓÅöÁª¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤È¤Ï
2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ëー¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁ¥²ー¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿ÂçÃÀ¤ÊÍ·¤Ó¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤äÇÑ¹»¡¢ÇÑÉÂ±¡¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¥Éー¥à¤äÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£07Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ç1,490Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾å³¤¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://realdgame.jp/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/scrap_official_insta/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/realdgame
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓSCRAP¤È¤Ï
¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¡£SCRAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆæ²ò¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ì¤ëÂÎ¸³¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ù¡ÖSCRAP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapmagazine.com/¡ù¡ÖSCRAP¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/scrapmagazine