中小企業にぴったりなクラウドストレージ『ABLENETストレージ』提供開始

株式会社ケイアンドケイコーポレーション

株式会社ケイアンドケイコーポレーション（本社：大阪府大阪市、代表取締役：石井和彦、以下「当社」）は、ABLENETブランドの新ラインナップとして、『ユーザー数無制限 × 直感的な操作 × 安心のセキュリティ』で中小企業のファイル共有・管理の不安を解決する、法人向けクラウドストレージサービス『ABLENETストレージ』の提供を開始いたしました。

■提供開始の背景

昨今、サイバー攻撃やランサムウェア被害が増加する中、

『1度の情報セキュリティ事故が中小企業の存続に直結するリスク』が高まっています。

一方で、

- PPAP（パスワード付きZIPファイル添付メール）の継続利用- 社員が無料クラウドサービス等を無断で業務利用する“シャドーIT”- バックアップや災害対策が手つかかず

など、現場では対処しきれない課題が積み上がっています。

また、取引先とのデータ共有は企業規模に関係なく日常化していて、クラウドストレージ導入は中小企業にとってDXの“第一歩”として欠かせない存在となりました。

そこで当社は、「中小企業へ、DXの第一歩を無理なく・安全に」 をテーマに、IT専任者が不在でも、高いセキュリティ性能と直感的な操作で使える簡単運用を両立したクラウドストレージサービスの提供開始に至りました。

■ ユーザー数“無制限”、使いやすさ安全性を両立

『ABLENETストレージ』(https://www.ablenet.jp/storage/index.html)は、ユーザー数課金ではなく容量課金制を採用し、社員数や取引先の増減に左右されない柔軟な運用が可能です。ユーザー数課金コストの関係により、一部の社員限定で利用していたストレージサービスが、容量課金制により全社員でコストを気にせずご利用いただけます。更に、取引先・生徒・会員など社外の方にもアクセスフォルダを制限したアカウントを発行することができ社内外関係なく様々な用途にご利用いただけます。

また、ブラウザだけでなく、Windows ExplorerやMac Finderなどから仮想ドライブとして利用でき、

いつものPC操作と同じ感覚でファイル管理が行えます。

■取引先のセキュリティポリシー対応やクラウド化に課題を抱える中小企業に最適

- ユーザー数無制限 × 容量課金制⇒人が増えてもコストが一定、社外連携も問題なし- 右クリックで共有リンク作成（PPAP対策）⇒パスワード付きZIPファイル添付メール廃止- 二要素認証／IP制限／ログ監査対応⇒セキュリティ対策で社内外の情報漏えいを防止- Office Online連携⇒複数人でリアルタイム共同編集が可能

パスワード付きZIPファイルのメール添付での送信や、社員による無料クラウドサービスの無断での業務利用（シャドーIT）、IT専任者による運用管理など情報セキュリティに課題を抱える中小企業の実情に合わせた設計となっています。

また、自社サーバーやNASからの移行も容易で、電子帳簿保存法やBCP対策にも対応しています。

■選べるサービスプランとお支払いプラン！上位プランで更なるセキュリティ強化が可能！

『ベーシックプラン』（ストレージ容量1TB）と『プロプラン』（ストレージ容量3ＴＢ＋セキュリティ・管理機能強化）の2つのプランから選べます。

更に、お支払いプランも月払い・年払いの2つから選べ、年払いは月払いより10％OFFでお得！

また、10日間の無料トライアルで実際にお試しいただけます。 トライアル・お問い合わせはこちら＞(https://www.ablenet.jp/storage/contact.html)

上位の「プロプラン」では、以下のような高度なセキュリティ・管理機能を追加。

取引先や拠点が多い企業・業界でもセキュリティポリシーに準拠した運用を実現します。

■サービスプラン・料金・オプション

＼年契約は月契約に比べ10％お得！／

- IPアドレスホワイトリスト／デバイス管理- ダウンロード回数制限- リンク先へアクセスできるメールアドレス指定- プレヴューのみ、ダウンロードのみ、それら両方可などの設定- ストレージ容量 3 TB構成（拡張オプションあり）※1 Microsoft Officeオンライン連携での編集には、Microsoft Office Businessライセンスが必要になります。※1 Microsoft Officeオンライン連携での編集には、Microsoft Office Businessライセンスが必要になります。

ABLENETストレージの詳細はこちら＞(https://www.ablenet.jp/storage/index.html)

■ パートナー制度で販売・紹介も支援

『ABLENET ストレージ』では、お申込み1件につき最大66,000円（税込）の報酬を受け取ることができるパートナー制度を整備。

自社商材に加えてクラウドストレージを取次販売できる「ビジネスパートナー制度」と、Webページなどでのご紹介成果報酬型の「アフィリエイトパートナー制度」を用意しています。

- ビジネスパートナー制度：取次報酬、販売支援資料提供

中小企業向けIT商材を扱う営業会社・Sier・コンサルティング・業務支援サービス業など、既存顧客へ気軽に簡単にご案内できるアップセル商材をお探しの企業様向け

- アフィリエイト制度：A8.net経由で手軽に紹介可能、成果報酬

ビジネスブログ・コミュニティ・比較メディアなどでご紹介いただくご紹介者様向け

登録料・ノルマなど無く気軽にはじめていただける制度です。まずはお問い合わせください。

パートナー募集についてはこちら＞(https://www.ablenet.jp/storage/partner/index.html)

■今後の展開

当社では、『ABLENETレンタルサーバー』をはじめ、『ABLENET VPS』『ABLENE GPU』 など既存サービスの強化と今回新たに提供開始しました『ABLENETストレージ』の様な法人向けサービス展開を強化して参ります。特に中小企業（SMB）向けにニーズの高い業務用途にマッチしたコストパフォーマンスが高く・安心・かんたんで導入しやすい各種サービスの開発・提供を順次予定しており、より実践的なWEB・クラウド活用を支援してまいります。

また、各分野に強みを持つ外部パートナー企業との連携をさらに強化し、より広範で実用的なソリューションの提供体制を構築してまいります。

これらの取り組みと連携を有機的に拡大させていくことにより『ABLENET』を中心とした当社独自のサービスエコシステムを形成し、ユーザーの事業成長に貢献できる包括的なITプラットフォームとして進化を続けていく方針です。

■サービス詳細・お問い合わせ先

「ABLENETストレージ」サービスサイトはこちら(https://www.ablenet.jp/storage/index.html)

無料トライアルなど、サービスお問い合わせフォームはこちら(https://www.ablenet.jp/storage/contact.html)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ケイアンドケイコーポレーション 広報担当 Email：mediainfo@kandk.co.jp

エイブルネット

公式サービスサイト(https://www.ablenet.jp/)

【会社概要】

会社名：株式会社ケイアンドケイコーポレーション(https://kandk.co.jp/)

所在地：〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-8-19テレシステムズビル

代表者：代表取締役 石井和彦

設立：1998年2月

◆事業紹介

株式会社ケイアンドケイコーポレーションは、ホスティングブランド「ABLENET（エイブルネット）」を通じて、レンタルサーバー、VPS（Virtual Private Server）、GPUベアメタルサーバーなどのインターネットインフラサービスを提供するホスティング企業です。

1998年の設立以来、99.99％以上の稼働率を誇る安定した自社運営基盤と高い技術力を強みに、個人・法人問わず幅広い顧客層のインターネットインフラを支えています。

近年では、法人市場への展開を加速しており、中小・中堅企業向けのクラウド導入支援や、柔軟なスケーラビリティを持つ高性能なサービスラインナップを拡充。多様化するビジネスニーズに応えるパートナーとして、信頼性とコストパフォーマンスを兼ね備えたサービスを提供し続けています。

◆ABLENET提供サービス

・ABLENETレンタルサーバー(https://www.ablenet.jp/rentalserver/)

・ABLENET VPS(https://www.ablenet.jp/vps/)

・ABLENET GPU(https://www.ablenet.jp/gpu/)

・ABLENETストレージ(https://www.ablenet.jp/storage/)

◆ブログやホームページ・サーバーについてわかりやすく解説

・ABLENETナレッジ(https://knowledge.ablenet.jp/)