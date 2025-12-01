ボアスコープ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月20に「ボアスコープ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ボアスコープに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
ボアスコープ市場の概要
ボアスコープ 市場に関する弊社の調査レポートによると、ボアスコープ 市場規模は 2035 年に約 1500 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ボアスコープ 市場規模は約 820 百万米ドルとなっています。ボアスコープ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ボアスコープの市場シェア拡大は、産業用IoT（IIoT）とデータ駆動型検査分析の拡大によるものです。現代のビデオスコープは、このエコシステムの中で、独立した視覚ツールからインテリジェントな接続型データ収集ノードへと進化しており、データ駆動型分析と予測的洞察を可能にすることが期待されています。米国、EU、その他の発展途上地域などの国々は、産業界におけるデータ駆動型分析文化を高めるIoTへの投資を進めています。
EUは、IoTの利用拡大を目的として、iNGENIOUS、IntelloT、IoT-NGIN、VEDLIoT、ASSIST-IoT、TERMINETの6つの選定プロジェクトに対し、48百万ユーロのEU資金援助を受けました。これにより、データ分析プロセスが強化され、建設状況に関するデータを収集し、更なる選択肢を検討するためのボアスコープのようなツールの需要が高まります。
ボアスコープに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/borescope-market/61860
ボアスコープの市場調査では、遠隔目視検査（RVI）、AI分析、検査サービス（Inspection-as-a-Service）によって市場シェアが拡大することが明らかになっています。大規模な資産所有者は、ボアスコープ群の保守、構造化された検査レポートの生成、分析の提供を行う専門のRVIサービスプロバイダーに検査業務を外注するケースが増えています。デジタル化に伴い、検査は産業界の資産管理においてより頻繁な業務へと変化しています。市場分析によると、AIベースの検査は製造業における欠陥率を約32%削減しました。AI分析の効率性は、検査及び監視プロセスの精度向上のため、将来的にボアスコープを使用する上で有利となります。
しかし、データセキュリティと統合の課題が今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。検査及びデータ管理ソフトウェアと組み合わせたデジタルボアスコープは効率化には役立ちますが、サイバーセキュリティの脆弱性とデータプライバシーへのリスクをもたらします。クラウドやその他のネットワークシステムを介した接続は、機密性の高い検査出力やデータを侵害の危険にさらす可能性があります。その他の問題としては、レガシーハードウェアや、Tactical Technologiesの旧式のITインフラストラクチャとの互換性が挙げられ、シームレスな統合を阻害し、従来の産業及び防衛アプリケーションでの実装と採用の困難さを増大させる可能性があります。
