沖縄から未来のトップアスリートを―― 県プロジェクトに沖縄リゾート＆スポーツ専門学校と沖縄ウィメンズスポーツクラブが協力――
学校法人三幸学園 沖縄リゾート＆スポーツ専門学校は、沖縄県が推進する「沖縄ジュニアアスリートプロジェクト」への参画にあたり、この度株式会社沖縄ウィメンズスポーツクラブ様と協定を締結いたしました。
沖縄ジュニアアスリートプロジェクトは、沖縄県が「将来のトップアスリートを沖縄から輩出する」ことを目的に立ち上げた長期育成事業であり、2034年に18歳を迎える現・小学3年生を主な対象としています。事業の詳細は県公式ページにて公開されています。
（参考：沖縄県文化観光スポーツ部「沖縄ジュニアアスリートプロジェクト」https://www.pref.okinawa.jp /bunkakoryu/sport/1009758/1036576.html）
協定締結式は 11月18日（火）に執り行われ、同会見に森岡孝之理事、小川大輔副校長、坂東真弥教務課長、沖縄リゾート＆スポーツ専門学校の在校生（スポーツインストラクター科:吉田光佑/スポーツトレーナー科:砂川章也）が出席しました。
取り組みの概要
本プロジェクトでは、県内小学3・4年生210名を対象に一次・二次選抜が行われ、40名が選抜され、1期生として認定されました。
11月 22日（土）より全6回の育成プログラムがスタートし、開会式が沖縄リゾート＆スポーツ専門学校にて行われます。プログラムでは、どの競技にも必要となる基礎運動能力の向上、考え方 ・マインドセットの育成、思考と身体の連動性（ボディコントロール）など、競技特化ではなく、将来の競技力の土台となる能力開発を目的としています。
本取り組みにおいて、沖縄リゾート＆スポーツ専門学校は会場を提供するとともに、学生によるサポートを行います。
本校の学生は授業の中で、子どもたちへのストレッチ指導法や身体の可動性を高める基礎知識を学んでおり、今回のプログラムではその学びを生かし、参加児童がリラックスして体を動かせるよう支援します。
このような指導者としての立場に加え、年齢の近い“身近なお兄さん・お姉さん”として寄り添う役割も担い、子どもたちが安心して取り組める環境づくりに貢献します。
メディア掲載実績
2025.11.19 琉球新報
2025.11.20 沖縄タイムス
