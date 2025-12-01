日本コンポジット補強システム市場の需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025-2035 年）である。
Survey Reports LLC は、2025 年 11 月に『日本コンポジット補強システム市場：製品タイプ別（繊維強化ポリマー（FRP）、炭素繊維複合材、ガラス繊維複合材、その他）、用途別（耐震補強、建築・建設、インフラ、産業、その他）、エンドユーザー別（住宅、商業、産業、政府）-市場分析、動向、機会および 2025-2035 年予測』と題する調査報告書を刊行したと発表した。この報告書は、日本コンポジット補強システム市場の予測評価を提示している。同市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の重要な市場ダイナミクスを強調しているのである。
日本コンポジット補強システム市場概要
日本のコンポジット補強システム市場は、老朽化したインフラの補修・補強および耐用年数延長のために、高度な繊維強化ポリマー（FRP）や複合材料を用いることに焦点を当てている。これらのシステムは、大規模な解体や長期の稼働停止を伴うことなく、橋梁、建築物、トンネル、海洋構造物、産業施設の補強に利用されている。高い強度対重量比、耐食性、迅速な施工、長期耐久性といった特性により、複合材は従来の鋼材補強に代わる有力な選択肢となっている。日本には老朽化したコンクリート構造物が多数存在し、耐震補強の必要性や厳格な安全規制があることから、需要は増加している。また、インフラの近代化や防災強化への継続的投資が、公共・民間の両セクターにおける導入をさらに加速させているのである。
サーベイレポート社の専門家が日本複合補強システム市場調査を分析した結果、2025年の日本複合補強システム市場規模は9000万米ドルに達したことが判明いたしました。さらに、日本の複合補強システム市場は、2035年末までに1億7000万米ドルに達する収益が見込まれています。日本の複合補強システム市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
Surveyreports のアナリストによる定性的な日本コンポジット補強システム市場分析によれば、日本のコンポジット補強システム市場規模は、インフラ補修需要の増加、補強材料の技術進歩、老朽化インフラおよび耐震補強の必要性、そして政府による防災力強化および公共安全への注力といった要因によって拡大すると考えられる。日本のコンポジット補強システム市場の主要企業としては、Toray Industries, Inc.、Mitsubishi Chemical Corporation、Teijin Limited、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Kawasaki Heavy Industries, Ltd.、Asahi Kasei Corporation、Kuraray Co., Ltd.、Toho Tenax Co., Ltd.、Nippon Electric Glass Co., Ltd. が挙げられるのである。
目次
● 日本コンポジット補強システム市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバルな日本コンポジット補強システム市場の 2035 年までの需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本コンポジット補強システム市場のセグメンテーション
日本コンポジット補強システム市場のセグメンテーション