ちぃたん☆ぼんばーずOSK、デビュー2ヶ月で108名動員を達成！特典としてオリジナル曲制作が決定！
2025年9月20日にデビューした新アイドルグループ 「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」 （大阪市北区）は、2025年11月30日に大阪・仮面女子シアターで開催した自主公演 「#OSKチャレンジ」 にて、観客動員108名を達成 いたしました。
デビューからわずか2ヶ月で100名超の動員を実現したことにより、運営規定に基づき、グループへの特典としてオリジナル曲の制作が正式決定。
新曲は2026年のライブ活動における中心楽曲として制作され、グループの代表曲候補となる予定です。
成長の背景
ちぃたん☆ぼんばーずOSKは、デビュー以降、SNSでの発信や短期集中レッスン、定期公演「#OSKチャレンジ」を通じてファン層を拡大。
メンバー自身の努力とファンの継続的な応援によって、短期間ながら大きな成長を遂げました。
当日の公演は満員の盛り上がりを見せ、今後のライブ展開への期待が高まっています。
ちぃたん☆ぼんばーずOSK 公式X（旧Twitter）
https://x.com/bombsOSK?t=UADHH3-VJ3WWvLLApJDi9Q&s=06
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335774&id=bodyimage1】
配信元企業：ONTIMES株式会社
