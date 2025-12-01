ゴウリカマーケティング、関西支社を「JAM BASE」へ増床移転

ゴウリカマーケティング株式会社

「人に寄りそう合理化で、世界をもっと自由に、もっとゆたかに。」をビジョンに掲げるゴウリカマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡本 賢祐、以下ゴウリカマーケティング）は、グラングリーン大阪（GRAND GREEN OSAKA）のイノベーション拠点「JAM BASE」に、関西支社を移転したことをお知らせします。

関西支社移転の背景

当社は2025年1月、西日本エリアの顧客サポート強化および新規開拓を目的として関西支社を開設いたしました。以来、当社へのニーズは予想を上回るスピードで増加しており、多くのクライアント様にご支持をいただいております。おかげさまで、当初の計画を前倒しする形で組織規模が拡大しており、開設時のオフィスでは手狭となったことから、開設からわずか11ヶ月での増床移転を決定いたしました。

当社は現在、関西支社のみならず、各職種で採用を強化しています。詳しくは以下の採用ページをご覧ください。

https://hrmos.co/pages/gourica/jobs

概要

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号

グラングリーン大阪北館JAM BASE 8階 JAM-STUDIO 802号室

＜アクセス＞

・電車でお越しの方 JR大阪駅から徒歩7分

移転日：2025年12月1日（月）

JAM BASEについて

「JAM BASE」は、多様な人々が集い交わることで、アイデアやイノベーションを生みだすグラングリーン大阪の中核機能施設です。企業、大学・研究機関、スタートアップ、ベンチャーキャピタルなどのプレイヤーが、ともに新たなアイデアを形にし、社会実装や事業化への挑戦を行うことを支援しています。

提供：グラングリーン大阪開発事業者

GOURICA MARKETING, Inc. / ゴウリカマーケティング株式会社について

[企業情報]

会社名：ゴウリカマーケティング株式会社

東京本社：東京都渋谷区渋谷1-10-9 MIYAMASU TOWER

関西支社：大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15F

代表者名：岡本 賢祐

資本金：100百万円

備考：2023年6月にフェムトパートナーズの支援を受けてMBOを実施し、コニカミノルタグループから独立

https://gourica.co.jp/(https://gourica.co.jp/)



[事業内容]

マーケティング、DX、人事領域における合理化支援。

人手不足や生産性向上といった企業課題に対し、課題分析から改善策の設計・実装・運用までを包括的に支援します。