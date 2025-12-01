好評につき再び開催！第2回「お金と投資の川柳コンテスト」作品募集

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

富裕層向けWEBメディアTHE GOLD ONLINEを運営する株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は、お金と投資に関する「あるある」を、五・七・五の川柳で表現するコンテストを開催します。

募集テーマは「投資」「相続」、今回の特設テーマである「暗号資産」の全3部門です。入選者にはアマゾンギフト券を授与！

知性、皮肉、ユーモア、そして共感に満ちた一句をお待ちしています。

応募期間： 2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

募集テーマ（全3部門）

▼「投資」部門

～リスクを取るや、取らざるや。それが永遠のテーマ。

資産を賢く「育てる」――。株式、債券、投資信託、不動産、金、アートまで。投資は、富裕層にとって仕事であり、趣味であり、時に哲学でもあります。うまくいった話、タイミングを逃した後悔、人には言えない勝負――あなたの“投資のリアル”を「五・七・五」でお詠みください。

★対象キーワード例

株／投資信託／不動産／ベンチャー投資／NISA／投資の教訓／バブル／浪費と反省／分散投資

★作品例

含み益 朝日のように すぐ変わる

波待ちて 心も揺れる 投資かな

▼「相続」部門

～築くよりも、守るほうが難しい。自分と一族の財産、どうする？

先祖代々受け継がれてきた資産、あるいは自ら築き上げてきた資産を、いかに守り、次世代へと繋いでいくか。法定相続分、財産分割、成年後見人、相続放棄……など、問題が多い相続において、ご自身や一族の資産を守るための知恵や工夫、悩み・風刺等を「五・七・五」で表現してください。

★対象キーワード例

遺産／争続／相続税／後継者選び／贈与／遺産分割／成年後見

★作品例

遺産分け 兄はため息 書類の山

財も人も 巡りて去りゆく 春の空

▼「暗号資産」部門

～価値は人の心。価値とは何か、信用とは何か。答えは誰にもわからない。

暗号資産の世界は日々変動し、驚きや発見にあふれています。ビットコイン、イーサリアム、マイニング、NFT。誰にもわからない暗号資産の真の価値とは一体なんなのか……あなたの驚き、悩み、喜びを「五・七・五」で表現してください。

★対象キーワード例

ブロックチェーン／ウォレット／マイニング／ビットコイン／イーサリアム／秘密鍵／ガス代／ステーキング／暗号資産／NFT

★作品例

秘密鍵 忘れた財布に 汗ひと粒

昨日まで 億万長者 今日は文無し

賞品

大賞（1作品）： アマゾンギフト券5万円分

部門別・最優秀賞（各1作品、計3作品）：アマゾンギフト券1万円分

優秀賞（6作品）：アマゾンギフト券5,000円分

入選（20作品）：アマゾンギフト券1,000円分

結果発表

場所：2026年3月14日（土）東京国際フォーラム開催「THE GOLD ONLINE フェス2026」B5特設スペース

形式：運営事務局にて事前に選定した、大賞（1作品）候補、部門別・最優秀賞（3作品）候補、優秀賞（6作品）候補、入選（20作品）候補、計30作品を掲示いたします。大賞、部門別・最優秀賞、優秀賞につきましては、当日のフェス参加者の投票によって決定させていただきます（投票時間10:00～15:00、各賞発表16:00頃の予定です）。

募集要項

応募資格： プロ・アマ問わず、どなたでも応募可能

※別途、2026年3月14日（土）東京国際フォーラム開催「THE GOLD ONLINE フェス2026」の来場登録が必須です。

来場登録はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2026/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2026spr_prtimes-senryu

応募方法：こちらの応募フォームよりご応募ください

（応募時にはTHE GOLD ONLINE フェス2026の「受付番号」をご入力ください）

応募作品数： 1人につき最大5作品まで

川柳応募はこちら :https://gentoshagroup.smktg.jp/public/application/add/113306

お問い合わせ先

THE GOLD ONLINE フェス 運営事務局

東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

TEL：03-5411-6270

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp

HP：https://gentosha-go.com/