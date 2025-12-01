本田圭佑考案の4人制サッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP 2025」のLIVE中継決定！グループステージは「SPORTS BULL」で、ファイナルは「ABEMA」で放送。

Now Do株式会社

Now Do 株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：本田圭佑、以下Now Do）が運営する、4人制サッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au（以下、本大会）」をLIVE中継することをご報告いたします。

12月20、21日にZOZOPARK HONDA Football Areaで開催する、グループステージを株式会社運動通信社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：若村 祐介、以下、運動通信社）が、KDDI株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:松田 浩路、以下 KDDI）と共同で運営しているインターネットスポーツメディア「SPORTS BULL(スポーツブル)」で、大会の一部を無料ライブ配信、12月25日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催するファイナル・スペシャルマッチ・レジェンドマッチを株式会社AbemaTV（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田晋、以下、ABEMA）が運営する、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」で無料生中継することが決定いたしました。

当日会場にお越しいただけない方も、ぜひLIVE中継にてお楽しみください。

4v4 JAPAN CUP 2025特設Webサイト：https://4v4.jp/2025/japancup

4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, auについて

本大会は、4月26日にスタートした約8か月間の2025年シーズン予選ラウンドを勝ち抜いた、U10、U12の各カテゴリ49チームが優勝を争う全国大会です。12月20日・21日・25日の3日間にわたり、全326試合もの壮大なドラマが「挑戦の先に未来がある」という大会コンセプトのもと繰り広げられます。

12月20日・21日には開会式に続き、出場49チームを7チームずつ7グループに編成し、予選リーグと決勝トーナメントを実施。25日のファイナルへと進む各カテゴリー4チームが決定します。

そして、運命のクリスマス・12月25日に開催されるファイナルでは、第一部に準決勝・3位決定戦、第二部に決勝およびレジェンドマッチを実施。U10では3代目チャンピオン、U12では記念すべき2代目チャンピオンが誕生します。さらに、チャンピオンチームには本田圭佑率いるスペシャルチームとの夢の対戦が用意され、サッカー界のレジェンド選手による4v4レジェンドマッチも行われます。

この大きな挑戦の物語は、いよいよクライマックスへ。監督や指導者のいないコートで、子どもたちが自ら考え、決断し、仲間とともに戦い抜く熱き三日間に、ぜひご注目ください。

グループステージ

「SPORTS BULL(スポーツブル)」は、21日のグループステージで行われる決勝トーナメント【全24試合】を、「SPORTS BULL」内の特設ページ（URL：https://sportsbull.jp/4v4/japancup/）にて、無料ライブ配信いたします。

加えて、20日および21日に行われるグループステージ【全318試合】を収録し、見逃し配信を実施します。全7コートで行われる全ての試合を収録し、全国の舞台で戦う子どもたちの勇姿をお届けします。

「SPORTS BULL」は、2016年10月のサービス開始以来、パートナーであるKDDIとともに、 “日本のスポーツ界を盛り上げる”共通のビジョンのもと、学生/アマチュアスポーツの配信に注力してきました。

大会初年度となった「4v4 JAPAN CUP U10 2023」では予選リーグから準決勝までの全171試合をライブ・見逃し配信し、続く「4v4 JAPAN CUP 2024」でもグループステージ【全318試合】の収録・見逃し配信を実施。さらに、アジア各国の代表が集う「4v4 ASIAN CUP 2024-25」のライブ配信など、「4v4」の国内外での発展を継続的にサポートしてきました。今年も、日本のサッカー界を発展させていく「4v4」を、「SPORTS BULL」は本大会に協賛するKDDIとともに “通信のチカラ”で盛り上げてまいります。

♦︎配信

SPORTS BULL内「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au」特設ページ

URL：https://sportsbull.jp/4v4/japancup/

♦︎ライブ配信概要

12月21日（日）16：30～18：45(予定)

決勝トーナメント 全４コート24試合

タイムテーブルは以下をご覧ください

URL：https://nowdo.notion.site/25dfda22d4fa817d8459c0890c478145

♦︎見逃し配信

「SPORTS BULL PREMIUM(スポーツブル プレミアム)」にて、20日・21日のグループステージ全318試合分の試合映像を販売します。

・1試合視聴チケット：700円（税込）

・全試合が視聴できる大会パス：3,500円（税込）

見逃し配信の購入先 URL：https://sportsbull.jp/premium/

※見逃し配信は12月25日以降に販売開始予定です。

※一部の動画では、映像・音声の乱れがある場合がございます。あらかじめご了承ください。

♦︎DVD販売

今年度より、大会の思い出を“ずっと手元に残せる形で残したい”という声にお応えし、DVD販売を新たに開始します。販売方法・詳細はNow DoおよびSPORTS BULL内「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au」特設ページにて、随時ご案内いたします。

♦︎写真販売

「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au」では今年度も写真販売を実施します。全国の舞台で戦う選手たちの勇姿をプロカメラマンが撮影します。販売方法・詳細はNow DoおよびSPORTS BULL内「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au」特設ページにて、随時ご案内いたします。

ファイナル・スペシャルマッチ・レジェンドマッチ

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、12月25日（木）に行われる本大会の決勝・準々決勝・3位決定戦およびスペシャルマッチ・レジェンドマッチを無料生中継いたします。

本大会は、予選リーグから決勝トーナメントまで勝ち抜いた各カテゴリ4チームが2025年秋、東京に開業したTOYOTA ARENA TOKYOを舞台に頂点を決めます。また、勝者には特別トロフィーが授与されるほか、本大会の発起人の本田圭佑が率いるスペシャルチームとの対戦。さらに現役プロサッカー選手・元プロサッカー選手による「4v4形式」のレジェンドマッチも開催いたします。今後、「ABEMA」にて大会の実況・解説やレジェンドマッチの参加選手などを順次発表いたします。

「ABEMA」では、欧州5大リーグ「ブンデスリーガ」を毎節2試合無料生中継しております。また、「ABEMA de DAZN」では、フランス・リーグアンやイタリア・セリエAなどの欧州リーグの放送も一部無料生中継。幅広い方々にむけてサッカーの魅力を発信する「ABEMA」にて、8ヵ月間に及び予選ラウンドからしのぎを削ったチームの頂点が決まる瞬間をぜひご覧ください。

♦︎放送概要

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」で無料生中継。

日時：12月25日（木）13:00～（放送枠開始12:45～）

URL：https://abema.tv/live-event/dcb42ef2-c844-44c5-8575-8fad1d5d07fb

タイムテーブルは以下をご覧ください

URL：https://nowdo.notion.site/25dfda22d4fa81ffb84fcc5b82acc387

♦︎見逃し配信期間

「ABEMA」では、本大会を12月25日（木）生中継終了後から無料で見逃し配信いたします。

♦︎出演者

発起人：本田圭佑

※今後、「ABEMA」にて試合の実況・解説者、スペシャルマッチ・レジェンドマッチの参加選手を順次発表いたします。

4v4について

「4v4」とは日本のサッカー界をさらに盛り上げるべく、サッカー界の本田圭佑が考案した新しい4人制サッカーです。本大会は「サッカーの世界大会を全ての子どもに」というミッションのもと、育成年代の小学生の子ども（U10、U12）向けに2023年に開発されました。

ルールは10分1本勝負であり、交代は自由です。また、ショットクロックは20秒で、GKはフィールドプレイヤーとして果敢に攻撃に参加することができる、という全く新しいサッカーのルールです。本大会では子どもたちの自主性を大切にするためにベンチには監督やコーチは存在しないことや、一度負けて終わりではなく何度も挑戦できるようなポイント制度などを取り入れています。子どもたちはシーズンを通じてポイントを多く獲得することでJAPAN CUPに出場し、日本一を目指します。子どもたちが社会に出て必要な、自ら考え行動する力を育み、未来のサッカースター候補を育成することで、日本のサッカー界全体の成長に繋げます。

会社概要

■株式会社運動通信社

所在地： 東京都港区西新橋3-16-11愛宕イーストビル13F

代表者：代表取締役社長 CEO：若村 祐介

創業：2015年5月

資本金：4億1034万4000円

事業内容：インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」の運営など

企業HP：https://sportsbull.jp/about/company/

■株式会社AbemaTV（アベマティーヴィー）

所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

代表者：代表取締役社長 藤田晋

創業：2015年4月

資本金：1億円

事業内容：動画配信事業

企業HP：https://abematv.co.jp/

■Now Do株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者：代表取締役社長 本田圭佑

創業：平成29年（2017年）

資本金：1億円

事業内容：4人制のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP：https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト：https://4v4.jp/

X（4v4）：https://twitter.com/4v4official

Instagram（4v4）：https://www.instagram.com/4v4official/