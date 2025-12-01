埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、スポーツブランド「SOLum(ソルン)」を中心に展開するSOLUM株式会社とユニフォームサプライヤー契約を更新

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、漫画家の高橋陽一先生と一緒に面白い”モノ”を作り出そうという想いの元に立ち上がり、サッカースポーツアパレルブランド「SOLum(ソルン)」を中心に事業展開するSOLUM株式会社（埼玉県吉川市、代表取締役 古川将士）とユニフォームサプライヤー契約を更新したことを発表いたします。

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■サプライヤー契約締結の経緯と背景

クラブに1人も選手がいなかった当時からCOEDO KAWAGOE F.Cの可能性を信じていただき、クラブ創設時期の2021年～2026年シーズンの6シーズンに渡り、SOLUM株式会社が取り扱うブランド”SOLum”のユニフォーム及び練習着などをチームにユニフォームサプライをして頂きました。

そしてこの度、2030年のJリーグ加盟を見据え挑戦する、2026年～2028年シーズンの3シーズンの契約更新をいただく運びとなりましたことをご報告いたします。

また、SOLUM株式会社の代表取締役の古川様は川越の高等学校出身でもあり、その川越をホームタウンとし川越初のJリーグ参入を目指すCOEDO KAWAGOE F.Cのビジョン並びにミッションに深いご共感を頂きユニフォームサプライヤーとして熱くご支援をいただいております。

■SOLUM株式会社 代表取締役 古川将士 様 コメント

「今年度もCOEDO KAWAGOE F.C様と契約を更新できましたこと、心より嬉しく思います。クラブの戦いに一喜一憂し、時にはサポーターとして胸が熱くなる瞬間を数多くいただきました。

クラブと共に歩む中で、私たちの会社としての成長にも確かな手応えを感じており、再びこのご縁をいただけたことに深く感謝しております。

今後も、ただのサプライヤーにとどまらず、クラブの挑戦を全力で支え、喜びも悔しさも共に分かち合いながら、目標に向かって共に歩んでまいりたいと存じます。

この契約更新に際し、ご尽力いただいた関係者の皆様に改めて厚く御礼申し上げます。」



公式HP： https://www.solum-sports.co.jp

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 代表取締役 有田和生 コメント

「文字通り0からのクラブを創設したCOEDO KAWAGOE F.Cの可能性を信じてこの5年間共に走ってくださったSOLUM株式会社の古川様ならびに関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

クラブは2021年に創業し、5年の時を経て、多くの皆様のご支援・ご協力をいただき様々な面で急成長を遂げており、現在はJ6に相当する関東サッカーリーグ2部に所属。浦和レッズ、RB大宮アルディージャに次いで埼玉県で最もJリーグに近いカテゴリまで昇格を続けることができました。

しかし、ここから2030年にJリーグ加盟承認に向けて登っていく必要がある『関東2部』、『関東1部』、『JFL』がまさに、クラブの真価が問われる難易度の高いステージです。

我々の力だけでは到底到達できるわけはなく、ホームタウンである川越市をはじめ、多くの皆様の力を結集し、戦っていくことが求められると思います。

クラブ創設時より右胸に掲げる『SOLum』のエンブレムをまとったユニフォームを1人でも多くの方に着ていただき、共に熱く戦い、地域を盛り上げていけるようクラブとして全身全霊でこのステージに挑みます。引き続き『SOLum』ならびにCOEDO KAWAGOE F.Cへの熱いご声援心よりお願い申し上げます。」

