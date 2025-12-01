Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¡¢2026Ç¯8·î¤Ë TAKANAWA GATEWAY CITY ¤Î¿·¹»¼Ë¤Ø°ÜÅ¾
À¤³¦Ìó70 ¥«¹ñ¤«¤é¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤¦¹ñºÝ¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¡ÊIB¡ËÇ§Äê¹»¡¢Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¡Ê°Ê²¼¡ÖTIS¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯8·î～2027Ç¯6·î¡Ë¤è¤ê¡¢JR¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¡¦ÅÔ¿´ºÇÂçµé¤Î¿·¤¿¤Ê³¹¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¤Ë¿·¹»¼Ë¤ò¹½¤¨¡¢ÆîËãÉÛ¤Ë¤¢¤ë¸½¹»¼Ë¤«¤é°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TIS¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤«¤é¤Î¾·Ã×¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¿·¤·¤¤³¹TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥¹¥Þー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤Î³Ø½¬µ¡²ñ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¡¢TIS¤Î¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ëÂÎ¸³·¿³Ø½¬¡¢Ê¸²½¥¤¥Þー¥¸¥ç¥ó¡¢»ÔÌ±»²²è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖLiving Classroom¡ÊÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ò¡ØÀ¸¤¤¿¶µ¼¼¡Ù¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¡Ë¡× ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÂ¾¤Ë¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¿å½à¤ÎÀßÈ÷
¿·¹»¼Ë¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÌÜÅª¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢TIS¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¿¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°éÀ®¡×¤ä¡ÖÀ¸ÅÌÃæ¿´¤Ç¡¢Í°ÕµÁ¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¶µ°é¡×¤Î¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤ë³Ø½¬´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TAKANAWA GATEWAY CITY¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤Ãµµæ¤ÈÀìÌçÀ¤ò°é¤à³Ø½¬¶õ´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢ÎÐË¤«¤Ê¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢TIS¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿·¹»¼Ë¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¼¼¤ä¿Þ½ñ´Û¡¢¸ì³Ø³Ø½¬¼¼¡¢ÂÎ°é´Û¡¢²°³°¥×¥ì¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥Ü¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¶¦ÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿TIS¤Ï¡¢TAKANAWA GATEWAY CITY Æâ¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥×ー¥ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¦Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬Åª¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·¹»¼Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ä¶á¹Ù¤«¤éÄÌ³Ø¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£TAKANAWA GATEWAY CITY ¤Ï¡¢ÅÔ¿´¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢Åìµþ¤ò´Ä¾õ¤Ë½ä¤ëJR»³¼êÀþ¡¢²£ÉÍÊýÌÌ¡¦ºë¶ÌÊýÌÌ¤ò¤Ä¤Ê¤°µþÉÍÅìËÌÀþ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åìµþ¤ÎÃÏ²¼Å´¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÍ¥¤ì¤¿Àô³Ù»û±Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤âÍÆ°×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Âç¼ê´ë¶È¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¾®Çä¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÎÍÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢TIS¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢À¸ÅÌ¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤³Ø½¬µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
TIS¤Î¹»Ä¹¤Ç¤¢¤ëDaniel Reynolds¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¡Ø¿¿¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÕµÁ¤¢¤ë³Ø¤Ó¤ÈÁí¹çÅª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TAKANAWA GATEWAY CITY ¤Ë¿·¹»¼Ë¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¹»¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÍýÁÛÅª¤ÊÅÔ»Ô·¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×
¾ÜºÙ¤ÏTIS¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ê https://tokyois.com/our-school/takanawa-gateway/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¡ÊTIS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TIS¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¡ÊIB¡ËÇ§Äê¹»¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¬ÌÜÅª¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£TIS¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹âÅù¶µ°é¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢IB¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÁ´3¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊPrimary Years Programme¡¢Middle Years Programme¡¢Diploma Programme¡Ë¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï70¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºßÀÒ¡£Council of International Schools¡ÊCIS¡Ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤é³Ø¹»Ë¡¿Í¤È¤·¤ÆÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
