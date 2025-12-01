陽電子放出断層撮影（PET）市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発動向、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025-2035年）
サーベイ・リポート社は、2025年11月付で「陽電子放出断層撮影（PET）市場」に関する調査報告書を発表いたしました。本報告書は、以下の区分に基づき分析を行っております：製品別セグメンテーション（スタンドアロンPETシステム、PET/CTシステム、PET/MRIシステム） 本レポートは、陽電子放出断層撮影（PET）市場の予測評価を提供しております。本レポートでは、陽電子放出断層撮影（PET）市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場動向を強調しております。
陽電子放出断層撮影（PET）市場概要
陽電子放出断層撮影（PET）は、体内の代謝および生理学的プロセスを可視化するために医療診断で使用される非侵襲的な画像診断技術です。少量の放射性トレーサーを注射し、体内で陽電子を放出させ、体内の電子と相互作用させてガンマ線を発生させ、これをPETスキャナーで検出します。PETは臓器や組織の詳細な機能画像を提供し、がん、神経疾患、心血管疾患の早期発見を可能にします。CTやMRIと併用されることで、解剖学的・機能的評価を強化します。高い感度、生化学的変化の追跡能力、個別化医療における役割から、現代医療において重要なツールとなっています。
Surveyreportsの専門家による陽電子放出断層撮影（PET）市場調査の分析結果、2025年の市場規模は28億米ドルに達しました。さらに、陽電子放出断層撮影（PET）市場のシェアは、2035年末までに56億米ドルに達すると予測されています。陽電子放出断層撮影（PET）市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
当社アナリストによる定性的な陽電子放出断層撮影（PET）市場分析によれば、高度な診断画像ニーズの増加、慢性疾患および加齢関連疾患の発生率上昇、がんおよび神経疾患の有病率上昇、画像技術の進歩ならびにPET/CTおよびPET/MRIとの統合により、陽電子放出断層撮影（PET）の市場規模は拡大する見込みです。陽電子放出断層撮影（PET）市場の主要企業には、ゼネラル・エレクトリック、フィリップス・エレクトロニクス、 シーメンス・ヘルスインアーズ、上海ユナイテッドイメージングヘルスケア株式会社、メディソ株式会社、明創医療システム株式会社、新軟股份有限公司、ブルカー、CMRナビスキャン、キンドスウェイバイオテック、ハーメスメディカルソリューションズ、ソフィーバイオサイエンシズ、プレシエントメディカルイメージング、リフレクション、キューブレサ社、シンクロペット社、ノバルティス、レヴィティ社などが挙げられます。
当社の陽電子放出断層撮影（PET）市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、本調査レポートでは、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供しております。
目次
● 陽電子放出断層撮影（PET）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界の陽電子放出断層撮影（PET）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む各国別）
目次
● 陽電子放出断層撮影（PET）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界の陽電子放出断層撮影（PET）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む各国別）