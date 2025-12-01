ロングブラックパートナーズ株式会社

ロングブラックパートナーズ株式会社は、投資子会社であるLBPI株式会社（代表取締役 町田一郎・牛越直）を通じて、地域中小企業の事業承継および成長戦略を支援する「継承ジャパン2号投資事業有限責任組合（以下、「本ファンド」）のファイナルクローズを完了したことをお知らせいたします。

本ファンドは、2020年11月に設立した「継承ジャパン投資事業有限責任組合（以下、「継承ジャパン」）の後継ファンドであり、事業承継に課題を抱える中小企業を対象として企業価値向上に向けたハンズオン支援を積極的に行うことで、事業承継などの経営課題を解決し、成長することを主な目的としています。また、継承ジャパンと同じく、独立行政法人中小企業基盤整備機構より出資を受けている官民ファンドです。

ファイナルクローズにおいて新たに株式会社岩手銀行（本店：岩手県盛岡市）、株式会社大分銀行（本店：大分県大分市）および株式会社あいち銀行（本店：愛知県名古屋市）からご出資いただきました。この度のファイナルクローズにて、ファンド総額は70億円となりました。

本ファンドによる承継支援も順調に進んでおり、2025年8月に出資銀行の投資専門子会社と共同で1号案件に投資を実施しております。また、積極的に出向も受け入れており、地域金融機関で課題とされているファンド人材の育成にも共同で取り組んでおり、これまで3行からの出向受け入れ実績があります。

■ファンドの概要

継承ジャパンでは、「事業承継の停滞が中小企業の持続性を脅かし、地域経済の衰退を招く」という問題意識のもと、ハンズオンによる経営支援を掲げ、5年間で10社に対する投資を実行し、再成長に向けた伴走支援を実施してまいりました。

投資先全社が黒字、そのうち4社が過去最高益を計上しております。加えて、分散株式の整理、借入金に係る個人保証の解除、雇用関連の整備等、事業承継に必要な経営インフラ整備にも注力しております。

継承ジャパンにおける支援実績と知見を踏まえ、本ファンドにおいても、経営・財務・人材の観点からの包括的経営支援、ファンド独自のネットワークを活用した後継者の招聘支援、地域の金融機関・自治体・専門家との連携等の多面的な支援体制を構築し、投資先企業を再成長軌道に乗せることを目標としております。

■ファンドの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100563/table/27_1_8f3a5962594417e2b4a24784660ac6f0.jpg?v=202512010528 ]

■問い合わせ窓口

LBPI株式会社 山下恭平

電話 ：03-3583-0606

HP ：https://lbpi.co.jp/

以 上

■会社概要

会社名 ：ロングブラックパートナーズ株式会社

事業内容 ：財務アドバイザリー、計画実行支援、M&Aアドバイザリー、地域再生・活性化ファンド運営・全国型事業承継ファンド運営、金融機関向けコンサルティング事業・研修事業等・研修事業・投資専門子会社設立支援

会社HP ：https://www.longblack.co.jp/