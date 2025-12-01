Sungrow Power Supply Co., Ltd. の日本法人である Sungrow Japan株式会社（以下、Sungrow Japan） は、HEXA Energy Services G.K.（以下、HEXA）が福岡県田川市で運転を開始する 「田川蓄電所」（出力 約29,970 kW／容量 約130,390 kWh） に対し、最新鋭の系統用蓄電システム 「PowerTitan 2.0」 を供給しました。

本プロジェクトは、経済産業省の長期脱炭素電源オークション制度における第一ラウンド落札案件として全国で初めて実運転に至る蓄電所であり、Sungrow のエネルギー貯蔵技術が日本における脱炭素化と電力系統安定化を支える重要なマイルストーンとなります。

■ PowerTitan 2.0 の特徴と本案件への貢献

PowerTitan 2.0 は、20フィートコンテナに 5 MWh のバッテリーと PCS を一体化したオールインワン蓄電システムです。

主な特長は以下のとおりです。

- ストリングPCSによる柔軟な個別制御により、ライフサイクル全体での放電容量を最大化- 液冷式熱管理システムと高度なBMSにより、高い放熱効率と安全性を確保- 熱暴走防止、過電流保護、アーク耐性など、最新の安全要件を満たす設計- 工場出荷時の組立と小型化による現地工期・設置コストの最適化

これらにより、HEXAの脱炭素インフラ構築が迅速かつ効率的に進むことに貢献します。

■ Sungrowについて

Sungrow は、再生可能エネルギー技術の分野で世界をリードする企業として、28年以上にわたり持続可能な電力ソリューションを提供してきました。

2025年12月時点で、Sungrow は 累計870GWのパワーコンディショナを世界中に出荷しており、BloombergNEF からはアジアで最も信頼性の高いエネルギー貯蔵企業として評価されています。

Sungrow の技術は世界 180か国以上のクリーンエネルギープロジェクトを支え、520か所以上のサービス拠点を通じて高品質なサポート体制を維持しています。

詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください：https://www.sungrowpower.com

