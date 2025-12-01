ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下当社)は、当社社員である川島 真琴選手が「第25回夏季デフリンピック競技大会2025」において、女子バスケットボール日本代表の一員として出場し、金メダルを獲得したことをお知らせします。









■川島選手コメント

「東京デフリンピックで金メダルを獲得でき、大変光栄です。応援してくださった皆様、仲間や会社の方々、そして家族に心から感謝しています。皆の支えがあってこそ今回の結果につながりました。この経験を糧に、今後も挑戦を続けていきます。」





当社は、社員一人ひとりの多様な挑戦を尊重し、持てる力を最大限に発揮し活躍できる環境づくりを推進しています。その一環として、「DEI(Diversity, Equity & Inclusion)」を重要な経営課題のひとつに位置付けています。

今回の金メダル獲得は、当社のパーパス「はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。」を体現するものです。私たちは、社員の挑戦を支援し、はたらく人々に笑顔を届ける企業として、これからも社会に新たな価値を創造してまいります。





川島 真琴選手





【関連URL】

・東京2025デフリンピック 対戦の組み合わせと競技結果 - バスケットボール(外部サイト)

https://deaflympics2025-games.jp/Watch-the-Games/Official-Results/Basketball_Draws_and_Results/#gsc.tab=0









