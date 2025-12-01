TKP、「ニータンルーム」が「アパホテル〈大分駅前〉」に誕生！

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝、以下「TKP」)は、2025年12月3日に開業する「アパホテル〈大分駅前〉」（大分県大分市）において、大分トリニータのマスコットキャラクター「ニータン」をテーマにした特別仕様の客室「ニータンルーム」のデザインを公開しました。

■ニータンルームの主な特徴

・壁一面に大きなニータンをデザインし、入室直後から世界観を演出

・特別仕様のカーペットで、スタジアムのピッチを思わせる臨場感を表現

・約80cmの大型ぬいぐるみ「圧倒的ニータン」を設置

・トリニータやニータンにゆかりのある楽曲を再生できるポータブルスピーカーを設置

・「大分トリニータ オフィシャルイヤーブック2025」を客室内に設置

・宿泊者限定特典として「30周年記念メモリアルマッチ 完全版」DVDとプレーヤーを無料レンタル

「ニータンルーム」は、2025年12月3日のホテル開業日より提供を開始し、宿泊予約はアパ直（公式サイト・アパアプリ）にて受け付けております。TKPは本取り組みを通じ、地域に根ざしたスポーツ文化との連携を深めながら、宿泊体験に新たな価値を提供してまいります。

【「アパホテル〈大分駅前〉」概要】

「アパホテル<大分駅前>」は、2025年12月3日に開業予定の、アパホテルが掲げる「高品質」「高機能」「環境対応型」のコンセプトを取り入れた新築の新都市型ホテルです。255室の客室を設け、１階には地元食材を活かしたレストラン、最上階には温泉大浴場、屋上には大分市街を一望できるルーフトップバーを設置しました。滞在に付加価値を与える多彩な施設により、宿泊以上の体験を提供し、企業研修やMICE需要にも応えてまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/482_1_aacfcd65e189fd880236b6ef4a794a23.jpg?v=202512010528 ]

ニータンルーム

シングルルーム（イメージ）ダブルルーム（イメージ）ツインルーム（イメージ）デラックスツインルーム（イメージ）

【記者発表・内覧会のご案内】

開業に伴い、記者発表および内覧会を開催いたします。当日は館内の撮影も可能ですので、是非ご来館ください。

《開催概要》

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/482_2_b4d1e9b77fed1f025ace17f0ddb9d2f3.jpg?v=202512010528 ]

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/482_3_052ea0f4e24a95fb6b6e15df45b2824f.jpg?v=202512010528 ]

