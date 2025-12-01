“社会人の英語再挑戦″を成功させるオンライン英会話「aleva(アレバ)」正式リリース
教育開発出版株式会社(本社：東京都杉並区、代表者：糸井 幸男)と株式会社ライトエデュケーション(本社：東京都千代田区、代表者：松林 洋太)は、オンライン英会話「aleva(アレバ)」を本日より正式リリースいたします。
英語を「話したいけれど苦手」「勉強したけどなかなか続かない」
そんな社会人の課題に向き合い、
最短5分後から受講できる予約不要レッスン、10分間レッスンやショート動画教材など、忙しくても続けられる仕掛けを実装し開発しました。
【サービス概要】
■alevaとは
「自分にも英語を話すスキルがあればなぁ」多くの社会人が一度は胸に抱える想い。
aleva は、そんな想いを形にするために生まれた”続けやすさ”にこだわったオンライン英会話サービスです。
aleva（アレバ）
■alevaが実現する“続く英語学習”
alevaは、以下の4つの機能を組み合わせ、英語が苦手でも、忙しくても無理なく継続できる学習サイクルを提供します。
(1)効率的に力が付く学習サイクル
・レッスン内容と連動したショート動画・AI講師レッスンで反復練習
・講師とのレッスンで学んだ表現が定着しやすい仕組み
効率的に力が付く学習サイクル
(2)柔軟に選べるレッスン時間
・25分の他に選べる10分レッスン
・スキマ時間でも英語に触れられる
柔軟に選べるレッスン時間
(3)最短5分後から予約不要で受けられる「まもなくレッスン」
・空いた時間にすぐ学習できる
・すでに身に付いている習慣と組み合わせやすい
まもなくレッスン
(4)緊張や恥ずかしさをなくすアバター機能
・自分や講師の映像をアバターで代替
・間違いを恐れず「話せる」経験を積める
アバター機能
■カリキュラム
・「TOEICスコア」と「シーン(会議、電話対応など)」を選び、自分に合ったレベルとフレーズ集を学習していく
・基礎から学習したい人向けに100本の文法レッスンを用意
■講師
・90％以上が正社員でオンライン英会話の指導経験を有するフィリピン人講師
・安定した通信環境のオフィス勤務
オンライン英会話の指導
■価格
・月額 6,800円(税込 7,480円)
・10分×2回 / 日 または 25分×1回 / 日のレッスン受講
・5:00～24:00受講可能
・ショート動画やAI講師レッスンも月額内で利用可能
■会員特典
日本を代表する大手企業で導入されている500タイトル以上のビジネススキル動画見放題サービス「まなびプレミアム」を無料提供
まなびプレミアム
▼公式サイトはこちら
https://www.aleva.jp/
▼サービス紹介資料はこちら
https://drive.google.com/file/d/1tGHDuATxqyVsFk9tZma1EsqtYVIWy-XY/view?usp=drive_link
【会社概要】
■運営会社：教育開発出版株式会社
所在地 ： 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-39-12
代表者 ： 代表取締役 糸井 幸男
設立 ： 1969年8月
資本金 ： 1,200万円
事業内容： 全国学習塾並びに公・私立小・中学校・高校向け教育サービス(出版／ICT関連)の提案～販売
URL ： https://www.kyo-kai.co.jp/
■パートナー企業：株式会社ライトエデュケーション
所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア
代表者 ： 代表取締役 松林 洋太
設立 ： 2016年11月25日
資本金 ： 2,005万円
事業内容： 学習・教育領域における、ITソリューション事業
URL ： https://www.lighteducation.co.jp/