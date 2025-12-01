Hediaが新CEOを任命：Rasmus Kofoed氏がLars Christian Lund氏の後任に就任





デンマーク、コペンハーゲン, 2025年12月1日 /PRNewswire/ -- デンマークの糖尿病テクノロジー企業Hediaは、2025年12月1日付けでリーダーシップの変更を実施し、 Rasmus Kofoed氏が最高経営責任者（CEO）に就任します。同氏は、約2年間の在任期間を経て退任し、別の国際企業のグループCEOに就任することを決めたLars Christian Lund氏の後任となります。



Hediaは、データ、人工知能、ユーザーフレンドリーなアプリ・テクノロジーを通じて、インスリン依存型糖尿病患者が治療をよりよく理解し、管理できるように支援するデジタル・ソリューションを開発しています。同社は2016年に設立され、デジタル糖尿病管理とデジタル治療の分野でヨーロッパの大手企業としての地位を確立しています。

Hedia取締役会長のCarl Bilbo氏は次のようにコメントしています。

「Lars Christian Lund氏のリーダーシップの下、Hediaは野心的なスタートアップ企業から、強力な規制と商業開発を備えたプロフェッショナルなスケールアップ企業へと成長しました。Larsは、組織の強化、MDR承認の確保、世界的な成長の基盤の構築において中心的な役割を果たしてきました。理事会を代表して、彼の多大な貢献と献身に感謝の意を表したいと思います。当社は、Rasmus Kofoed氏を新CEOとして迎え入れることを大変うれしく思っております。Rasmusは、ライフ・サイエンスと医療技術分野で確かな実績を持ち、戦略面および商業面の双方で強みを発揮できる人物です。彼はHediaを次の段階に導くのに適任の人物です。」

Rasmus Kofoed氏は、ライフ・サイエンスおよび医療技術業界での確かな経験を持っています。同氏はNovo Nordisk、Abbott、Roche、Medtronicで上級管理職を歴任し、ChemoMetecのCEOとして、成長、変革、国際展開を含む全体的な商業および戦略の責任を担ってきました。この強力な商業経験を活かして、彼は2025年12月1日にCEOに就任し、Hediaの製品と市場プラットフォームをさらに強化し、同社の国際的なパートナーシップを拡大するという野心を抱いています。

「Hediaには大きな可能性があると感じています」とRasmus Kofoed氏は述べています。

「当社は、臨床上の知見とテクノロジーを組み合わせることで、糖尿病患者にとって真の価値を生み出しています。チームと協力して活動範囲を広げ、パートナーシップを強化し、Hediaをデジタル糖尿病ケアのリーダーにするための取り組みを継続していきたいと考えています。」

今回のリーダーシップの交代により、Hediaは成長の過程で次の自然なステップを踏み出すこととなり、国際的な展開と商業的関与の拡大への取り組みを再確認します。

