パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて、パソコン工房会員様限定のキャンペーン「冬の超お得アップグレード 還元フェア」を2025年12月2日（火）から12月17日（水）までの期間限定で開催いたします。

●最大8,000円分相当※を還元する「冬の超お得アップグレード 還元フェア」を期間限定で開催

「冬の超お得アップグレード 還元フェア」は、期間中にパソコン工房で対象iiyama PCのご購入と同時に、ご購入PCのアップグレードならびに当社指定 周辺機器のご購入を行っていただくことで、アップグレードと周辺機器ご購入の合計点数に応じて、1点あたり2,000円分相当、最大で4点 8,000円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。店舗・WEB通販での開催期間：2025年12月2日（火） ～ 12月17日（水）※WEB通販でのご注文は、キャンペーン開始当日の朝11時以降のご注文より対象となります。※最大8,000円分相当の還元額は、当社指定の商品、アップグレード内容での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。パソコン工房「冬の超お得アップグレード 還元フェア」情報ページ店舗 URL： https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/otoku_upg_fair_2512.phpWEB通販 URL： https://www.pc-koubou.jp/pc/upgrade_fair_202512.php

【対象商品および還元内容】

ご購入対象の最新パソコン（iiyama PC）・ゲーミングPC（LEVEL∞ , LEVELθ）

ご購入の対象PCは新品のiiyama PC （LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞）に限ります。対象PCご購入と同時に、下記のアップグレード、ならびに当社指定 周辺機器のご購入をいただくことで還元対象となります。

還元対象となるアップグレード・周辺機器ご購入内容

〇基本構成からのアップグレード （最大で2点まで）増設PCパーツ（メモリ・グラフィックカード・SSD・HDD・光学ドライブ・電源ユニット・冷却FAN）〇当社指定 周辺機器の同時ご購入 （最大で1点まで）液晶ディスプレイ・マウス・キーボード・ネットワーク機器など〇ソフトウェアのアップグレード （最大で1点まで）OS・Office

【ご利用条件】

・アップグレードする増設PCパーツ、ソフトウェア、同時購入する周辺機器は、いずれも1品あたり1万円以上の商品であることが条件となります。・WEB通販でご購入の際は、ご購入PCのカスタマイズ画面内でのアップグレード選択、周辺機器ご購入をいただく必要がございます。・対象PCご購入と同時に、ご利用いただいた上記のアップグレードと周辺機器ご購入の点数を合計し、1点あたり 2,000円分相当、最大で4点 8,000円分相当を還元いたします。※機種によりアップグレード選択が出来ない項目もございます。※ダウングレードは対象外となります。※本キャンペーンにおける還元は基本構成からのアップグレード機器価格、または同時購入品価格を対象とする還元です。※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

●全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房店舗では、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

●「冬の超お得アップグレード 還元フェア」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」ご利用条件

パソコン工房店舗でのご利用：パソコン工房各店「LINE会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。パソコン工房WEB通販サイトでご利用の場合：「パソコン工房WEB会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。※上記いずれかの条件を満たしているお客様を「パソコン工房会員様」と呼称させていただいております。※還元額はキャンペーン条件に準じた当社指定機種を基準に付与いたします。※「冬の超お得アップグレード 還元フェア」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●「冬の超お得アップグレード 還元フェア」ならびに「最大2万円分還元 超還元プログラム」にて還元を行う当社商品券使用について

・「当社商品券」の有効期限は、発行日から150日までとなります。・該当する還元額に対する「当社商品券」の付与方法については、所定の商品券金種の組み合わせにて付与いたします。・「当社商品券」は換金できません。・有効期限中のお買い物にご利用いただけます。お買い上げの際レジにてお渡しください。・現金への引き換え、つり銭のお返しはいたしかねます。・盗難、紛失に関してその責任は負いかねます。・取引のキャンセル・返品・不正行為が行われたと当社が判断した際は「当社商品券」の利用は無効となります。パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp