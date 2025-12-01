もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』に人気アニメ「月が導く異世界道中」とキャラクターたちが登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン＆PCでもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）にて、本日2025年12月1日（月）より、人気アニメ作品「月が導く異世界道中」とキャラクターたちが登場していることをお知らせいたします。

【『異世界∞異世界』公式サイト】https://isekaiisekai.jp(https://isekaiisekai.jp)

『異世界∞異世界』では、様々な人気アニメ作品が次々に登場することで、好きなキャラクターを集めたり、眺めたりして、マイペースに”異世活”をお楽しみいただけます。

本日2025年12月1日（月）より「3rdシーズン」第8弾として、人気アニメ作品「月が導く異世界道中」とキャラクターが本作に登場しております。

【異世界∞異世界】「月が導く異世界道中」登場！

https://youtu.be/QUudemjrCas(https://youtu.be/QUudemjrCas)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QUudemjrCas ]

また、「異世界ウエハース」のラインナップに「月が導く異世界道中」を追加しております。

さらに、作品登場を記念したキャンペーンを公式X（https://x.com/isekaiisekai）にて実施しております。

今後の登場作品のスケジュールはゲーム内お知らせや公式Xをご確認ください。

【「3rdシーズン」第8弾「月が導く異世界道中」 開始！】

真と巴、澪が登場！

■【異世界∞異世界】「月が導く異世界道中」登場！

https://youtu.be/QUudemjrCas

■ガチャ登場キャラクター

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QUudemjrCas ]真（CV：花江 夏樹）

＜ロール：シューター＞

異世界の女神に勇者として召喚されたが、「不細工」を理由に放逐された苦労人。異世界で顕現した超人的な力や持ち前の弓術を活かし、ヒューマンや魔物の別なく手を差し伸べている。従者たちを含め、ちょっと変な人に好かれる傾向がある。顔は至って普通。

巴（CV：佐倉 綾音）

＜ロール：ウォリアー＞

真の従者その壱。元は「蜃」と呼ばれる上位の竜種だったが、真と初めて対峙した際に覗き見た時代劇の記憶に魅了され、自ら契約を持ちかけ配下となった。人の身を得て「巴」の名を賜ったあとは、全力で時代劇ムーブをかましつつ、要所で真をサポートしている。

澪（CV：鬼頭 明里）

＜ロール：サポーター＞

真の従者その弍。元は「災害の黒蜘蛛」と呼ばれ、行手にあるもの全てを食らう恐ろしい魔獣だったが、真との戦いで満たされ主従となった。破滅的な味音痴かと思われたが、真に手料理を振舞いたい一心で修行した結果、晴れて料理上手となる。アニメ・特撮好き。

■ガチャ・関連イベント実施期間

2025年12月1日（月）～12月15日（月）14：59 予定

■「月が導く異世界道中」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「月が導く異世界道中」限定ガチャを、毎日1回無料で引くことができます。

詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■「異世界ウエハース」に「月が導く異世界道中」が登場！

誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「月が導く異世界道中パック」が登場いたします。

「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」1つを手に入れましょう。

アシストキャラカードを手に入れれば、真と巴、澪をアシストキャラとして召喚できます。

「月が導く異世界道中」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊んでください。

■『異世界∞異世界BBS』で、 月が導く異世界道中 登場記念キャンペーン！ 開催

ツキミチのお気に入りエピソードをハッシュタグ「#ツキミチCP」をつけて、作品ページに投稿しよう！参加者全員が限定称号とスタンプ、転生石×300などをゲットできます。

※開催期間やルールについてなど、詳細は『異世界∞異世界BBS』（https://bbs.isekaiisekai.jp/ ）をご確認ください。

■Xで『月が導く異世界道中』色紙プレゼントキャンペーン 実施

『月が導く異世界道中』登場を記念し、抽選で真役 花江夏樹さん、巴役 佐倉綾音さん、澪役 鬼頭明里さんのサイン色紙を各3名合計9名にプレゼントいたします。

【応募方法】

１.『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai ）をフォロー

２.引用リポストで「好きな登場キャラクター名のハッシュタグ」と「キャラクターへの熱い想い」をコメント

【応募期間】12月8日（月）23：59 まで 予定

※詳細は対象のポストをご確認ください。

■Xで『異世界∞異世界』月間スクショキャンペーン 実施

ポストしたベストショットが素敵な作品に選ばれると、公式Xで紹介&転生石3,000個をプレゼント！

【応募方法】

１.『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai ）をフォロー

２.ゲーム内で撮ったベストショットを #いせいせベストショットをつけてポスト

【応募期間】

12月31日（水）14：59 まで 予定

【『異世界∞異世界』 基本情報】

―――集めて、眺めて、はじまる “異世活（いせかつ）”。

人気アニメ作品のキャラクターが続々登場！集めて、眺めて、つながる。そんな “異世活” ができる、もっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』。

キャラクターを集めてフィギュア鑑賞するも良し、キャラクターが旅をする様子を眺めるも良し。“異世活“で、あなたの好きな作品やキャラクターを堪能してみよう！

◆ゲーム名：異世界∞異世界

◆ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

◆対応端末：iOS、AndroidTM、Steam（PC）

◆価格:アイテム課金制

◆公式サイト: https://isekaiisekai.jp

◆ストアページ

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6468440641

GooglePlay ：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.isekai

Steam（PC）：https://store.steampowered.com/app/3039140

◆公式X：https://x.com/isekaiisekai

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会 (C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中第二幕製作委員会

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※iOS、App Store は米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Androidは Google LLC の商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。