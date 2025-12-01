Medit、外部調査機関によるグローバルブランド認知調査でトップブランドとして認定





Redditのr/Dentistryコミュニティにおける3,800件のディスカッションを対象としたグローバル感情分析により、ソフトウェアの使いやすさ、ワークフローの柔軟性、そして総合的価値に関して高いユーザー認知が示された。

ソウル（韓国）、2025年12月1日 /PRNewswire/ -- デジタル歯科分野をリードするMeditは、外部調査機関が実施したグローバルブランド認知調査において、口腔内スキャナー（IOS）のトップブランドとして評価されました。この調査では、歯科医師やユーザーがデジタル歯科技術やワークフローに関する体験を率直に共有しているRedditのr/Dentistryコミュニティにおける、3,800件を超える公開ディスカッションを分析しています。



同レポートによると、調査対象となった主要な口腔内スキャナーブランドの中で、Meditが総合的なブランド認知スコアにおいて最も高い評価を獲得しています。このデータセットにおいて、Meditに対する感情は、明示的に肯定的なフィードバックが29.9%であると特徴づけられました。これは、分析対象のブランド中、最も高い肯定的感情の割合であり、IOSの使用法や印象に関するユーザー生成コメントにおいて、MeditのIOSの性能、ソフトウェアの使いやすさ、および総合的な価値が強く認知されていることを示しています。

分析方法について

同データセットは、世界最大級のオープンディスカッションプラットフォームであるRedditから収集されています。分析は、スキャナー、臨床ワークフロー、ソフトウェア体験に関して歯科医師らが頻繁に情報交換を行うr/Dentistryコミュニティに焦点を当てています。

感情分類とトピック解釈のために、同調査ではGoogleのGemma3 AIモデルを使用し、ユーザーコメントを肯定的、中立的、否定的なグループに分類しました。評価は、個々の意見ではなく、コミュニティ全体における集約的な傾向に重点を置いています。

主な分析結果

同調査では、ソフトウェアの使いやすさ、ワークフローの柔軟性、価値の評価、臨床全体の使用感などのテーマにわたるディスカッションを分析対象としています。

・その結果、Meditはレビュー対象ブランドの中で総合的なブランド認知スコアが最も高い評価となりました。

・Meditの肯定的感情の割合は、データセット内で最も高い肯定的フィードバックの割合を示しました。

・コミュニティのディスカッションでは、Meditの直感的なソフトウェアインターフェース、順応性の高いワークフローのオプション、費用対効果、および継続的な付加価値のあるアップデートが頻繁に言及されました。

これらの要因は、IOSユーザーにとって、デジタル化の採用と日常の臨床効率に貢献するものとして一貫して言及されました。

調査概要と外部調査パートナー

同調査は、デジタルヘルスケアおよび歯科業界分析を専門とするグローバルデータ調査機関であるinsightsZが実施しています。insightsZは、Redditのr/Dentistryコミュニティにおける大規模な会話データに対してAI主導の感情分析モデルを活用し、ユーザーの議論をブランド認知、ユーザーエクスペリエンス、そして市場動向に関する明確な指標へと変換しています。

この調査結果は、ソフトウェアの使いやすさからワークフローの柔軟性、価値まで、口腔内スキャナーブランドが日常の臨床現場でどのように評価されているかについて、歯科医師同士の視点による知見を提供しています。Meditにとって、これらの結果は、オープン性、アクセシビリティ、そしてデジタル歯科における長期的な価値に重点を置いたユーザーファーストのアプローチが正当に認められたことを示しています。

Meditについて

Meditは、口腔内スキャナーおよび関連ソフトウェアソリューションを専門とするグローバルなデジタル歯科企業です。同社は、オープンかつ直感的なプラットフォームを通じて、歯科医療従事者が臨床効率を高め、患者体験を向上させる柔軟なデジタルワークフローを構築できるよう支援しています。

Meditは韓国・ソウルに本社を置き、世界中のクリニック、歯科技工所、パートナー企業と連携し、高度なデジタル歯科をより身近なものにしています。同社は、価値を高めるソフトウェアアップデートやワークフローの革新を継続的に提供することで、規模の大小を問わず歯科医療機関がデジタル技術を自信を持って導入・拡大できるよう支援しています。

詳細については、medit.com をご覧ください。

出典：insightsZ - グローバルIOSカテゴリーシリーズ：主要IOSブランド感情分析 Vol. I（2025年）（insightsZ - Global IOS Category Series: Sentiment Analysis of Leading IOS Brands Vol. I (2025)）

プラットフォーム： Reddit / r/Dentistry

（日本語リリース：クライアント提供）

