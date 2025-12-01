2025年12月11日（木）、第13回スポーツデザインコンペティション（SDC）全国大会を開催！【三幸学園 リゾート＆スポーツ専門学校】
三幸学園リゾート＆スポーツ分野が主催する全国行事「スポーツデザインコンペティション（SDC）」は、2025年度で13回目を迎えます。全国の姉妹校で開催された予選を勝ち抜いた代表生徒が一堂に会し、スポーツ分野の専門スキルを競い合う全国大会を、12月11日（木）に国立代々木競技場 第二体育館にて開催いたします。今年は新種目も加わり、三部構成で実施します。
SDCは、リゾート＆スポーツ分野で学ぶ学生たちが、実技力・指導力・表現力など、授業で培った専門スキルを実演形式で競い合う全国行事です。
今年の全国大会は、下記の三部制で展開します。
【第一部・第二部】
アスレティックトレーナー科によるテーピング＆コンディショニング指導実践、スポーツトレーナー科によるトレーニング＆栄養指導実践やボディメンテナンス実践、スポーツインストラクター科によるグループエクササイズ指導実践、スポーツビジネス科によるイベント実施報告・イベント企画プレゼンテーションを行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335816&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335816&id=bodyimage2】
【第三部：ボディメイクコンテスト】
『ボディメイクコンテスト』と称し、各校の予選を勝ち抜いた男女約80名が自ら鍛え上げた肉体を披露します。審査員は各種目に精通しているスペシャリストをお招きし、厳正なる審査を行います。また司会、ゲストポーザーには吉本興業筋肉芸人やフィジーク日本チャンピオンをお招きし盛大に行われます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335816&id=bodyimage3】
開催概要
日時：2025年12月11日（木）
場所：国立代々木競技場 第二体育館
（東京都渋谷区神南2-1-1）
JR山手線「原宿駅」徒歩5分
東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」徒歩5分
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩10分
当日のスケジュール
※時間は前後する可能性があります
第一部・第二部 10:00 開始
1）開会式
2）グループエクササイズ指導実践、ボディメンテナンス実践（実演）
3）スポーツテーピング＆コンディショニング実践、トレーニング＆栄養指導実践
イベント実施報告・イベント企画プレゼンテーション 実演
～ 休憩（50分） ～
第三部 13:15 開始
1）ダンスパフォーマンス
2）ボディメイクコンテスト
3）閉会式（全プログラム終了予定：16:20頃）
メディア掲載実績
Fitness Business に掲載いただきました
https://business.fitnessclub.jp/articles/-/2561
本件に関するお問い合わせ
仙台リゾート＆スポーツ専門学校
TEL：022-256-5272
担当：可徳 智鶴
E-mail：katoku-chizuru@sanko.ac.jp
