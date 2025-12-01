Xinhua Silk Road：中国東部の温州で、海上シルクロードの古代港跡に焦点を当てた会議が開催されました。

北京2025年12月1日 /PRNewswire/ --中国東部沿岸都市の温州でこのほど、朔門古代港跡に関する最新の発見に焦点を当てた会議が開催され、海のシルクロードの文化的意味合いが新たに浮き彫りになった。



Photo shows a scene of the Shuomen Ancient Port Site Research Results Press Conference held in Wenzhou City of Zhejiang Province, east China.



中国文化遺産研究院、国家考古学センター、浙江省文化遺産当局の主導で行われたこのイベントには、中国の博物館や、海上シルクロード遺産保護及び世界遺産推薦都市連盟の加盟都市、関連研究機関などから多くの専門家が集まった。

写真は中国東部、浙江省温州市で開催された碩門古港遺跡研究成果発表会の様子。

会議期間中、温州碩門古港研究所が開設され、同研究所にちなんで温州文化財考古研究所が命名されることが承認された。これは、温州が海上シルクロード関連の地方文化遺産の保護を強化する重要な一歩となる。

温州市文物考古研究所所長のLiang Yanhua氏は、近年の朔門古港遺跡に関する新たな発見について詳しく説明し、会議の出席者にこの古港の多様な遺跡や工芸品を垣間見せる機会を与えた。

現在、今年の発掘作業はほぼ完了しています。新たに発掘された1,000平方メートル以上の区域内で、五代から北宋初期にまで遡る海岸の元の遺跡が発見され、碩門古代港の海岸線の年代順における重要な空白を埋めた。

碩門外楼の東側には、南宋代から明清代までの往来道路と居住区の境界が明確に定められており、港湾都市の空間的一体化をよく表している。

2年間の努力を経て、同地の発掘チームは朔門古代港遺跡の第2難破船の調査と発掘を完了し、福建省で作られた古代船との違いと第1難破船との類似性から、古代温州に造船所があった可能性が示唆された。

一般的に、このような学術的、考古学的発見は、海上シルクロード遺産申請における遺産地の一つとしての温州の役割を新たにする、より具体的な証拠を提供し、地元の文化遺産の保護と中国文明の理解を深めるのに役立ちます。

オリジナルリンク:https://en.imsilkroad.com/p/348541.html

（日本語リリース：クライアント提供）

