安定成長の代表格──買い替えと在宅需要が支えるCAGR3.7%、ドリップコーヒーメーカーの堅実市場
ドリップコーヒーメーカーとは、湯温・注湯量・抽出速度などを精密に制御し、豆本来の風味を最適に引き出すための電動抽出装置である。従来の手動ドリップに比べ、再現性・効率性・安全性の面で優れており、家庭用から業務用まで幅広く利用されている。近年では、温度センサー制御や自動蒸らし機能、IoT連携によるスマート抽出管理など技術革新が進み、単なる家電製品から「味覚データを操る家電」へと進化を遂げている。こうした精密抽出技術の発展は、カフェ文化の定着とともに、「日常の贅沢」や「自宅のカフェ体験」といった消費価値を創出し、生活スタイルの高度化を象徴する存在となっている。
安定成長を続けるグローバル市場構造
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ドリップコーヒーメーカー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/409697/drip-coffee-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.7%で、2031年までにグローバルドリップコーヒーメーカー市場規模は27.12億米ドルに達すると予測されている。成長を牽引するのは、在宅需要の定着と、コーヒー文化の多様化である。特に北米・欧州ではサステナブル消費やスペシャルティコーヒーの普及が市場を支え、アジアでは都市生活者の中間所得層を中心に「家庭抽出型」需要が急伸している。本産業の特徴は、成長率こそ穏やかであるが、市場基盤が極めて安定している点にある。コーヒー消費の習慣性、装置の買い替え需要、ギフト・ホテル・オフィスなど非家庭チャネルでの浸透など、複数の需要源を持つことで景気変動に強い構造を形成している。結果として、長期的かつ堅実なキャッシュフローを生む耐久消費財市場の代表格として、投資対象としての信頼性を高めている。
図. ドリップコーヒーメーカー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335778&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335778&id=bodyimage2】
図. 世界のドリップコーヒーメーカー市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ドリップコーヒーメーカーの世界的な主要製造業者には、広東新宝電器股份、Newell Brands、Delonghi、Electrolux、Technivorm、Hamilton Beach、Krups、Bonavita、Philips、Brevilleなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約41.0%の市場シェアを持っていた。
技術とブランドの競演--グローバルプレイヤーの布陣
産業構造を見ると、広東新宝電器股份（Donlim）が世界市場で最も大きなシェアを占める。同社はOEM・ODM事業を軸に、多国籍ブランドとの連携を通じて生産効率と供給安定性を両立させている。一方、Newell Brands（Mr. Coffee）、De’Longhi、Electrolux、Technivormなどの欧米勢は、高付加価値設計とブランド力で優位性を保つ。
また、Hamilton Beach、Krups、Philips、Breville、Melitta、Boschなどの企業は、製品ポートフォリオを多層化し、プレミアムからミッドレンジまで幅広く対応している。アジアでは、億龍電器（Elong）、小熊電器、美的（Midea）などが国内市場を基盤に急成長しており、デザイン性や省エネ性能を強みに若年層を取り込みつつある。
