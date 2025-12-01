OSPグループ 12月11、12日に「北九州ゆめみらいワーク2025」に出展

株式会社OSPホールディングス

シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、販促ツールまでをワンストップで製造する大阪シーリング印刷株式会社(https://www.osp.co.jp/)(本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：松口 正）を中核とするOSPグループは、 12月11日(木)～13日(土)に北九州メッセ（旧西日本総合展示場新館）で開催される、「北九州ゆめみらいワーク2025」に出展します。OSPグループは11、12日のみの参加となります。

本展は北九州地域に住む中高生向けのイベントで、北九州市内の企業・大学などが多数出展します。生徒に早い段階から仕事や学びの魅力を伝えることで、将来の地元就職につなげることを目的としています。OSPグループも北九州市内に複数の拠点を構えており、生徒の皆さまに印刷業の面白さを広めたいと、今年も出展を決めました。

■出展内容

OSPグループの製品サンプルを紹介しながら、身の回りにあるたくさんのシール・ラベルについて学んでいただける内容です。ご自身の名前を入れたオリジナルの千社札シールづくり体験のほか、Instagramの投稿画面を模したパネル「OSPgram」で記念撮影も楽しんでいただけます。

OSPグループで北九州市に拠点がある大阪シーリング印刷(福岡工場、門司工場)、 製品の仕上げ・梱包を担うOSPアドバンス(https://www.osp-advance.co.jp/)(福岡事業部)、シール・ラベルの印刷機や加工機などを製造するOSPマシナリー(https://www.osp-machinery.co.jp/)(九州事業部) の仕事も紹介します。

「OSPgram」のパネル「OSPgram」のパネル「千社札シール」イメージ■イベント概要

会場内は、業界・団体ごとに７個のカテゴリに分かれており、OSPグループは「3.ものをつくろう」に出展します。

1.みんなと学ぼう 5.人とものをつなごう

2.みんなを助けよう 6.暮らしを支えよう

3.ものをつくろう 7.みんなを支えよう

4.まちをつくろう

名称：北九州ゆめみらいワーク2025

日時：2025年12月11日(木)～13日(土)9:30~16:00

会場：北九州メッセ（旧西日本総合展示場新館）

住所：福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号

アクセス：電車…JR小倉駅直結(徒歩5分)

車…北九州都市高速道路「小倉駅北ランプ」より車で1分

主催：北九州市

共催：北九州市教育委員会、北九州商工会議所、北九州雇用対策協会

後援：福岡県、福岡県教育委員会

URL：https://yumemirai-work.jp/2025/