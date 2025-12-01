韓国No.1ファッション通販アプリABLY(エイブリー)が運営するamood（アムード）、最大90%OFFの「amood Week」を開催！

ABLY Corporation., Inc.「9月amood Weekメインバナー」

「amood Week」は年に4回（3月、6月、9月、12月）開催されるamood独自のセールプロモーションです。今年最後の12月「amood Week」では、人気の冬ファッションアイテムを最大90％OFFのお得な価格で手に入れることができます。また、ブランド単独特集には韓国の人気ブランドMUCENT（ムセント）が参加し、ダウンジャケット、パーカー、リュックなど、MUCENTの個性的な商品がお得な価格で購入できます。

さらに、anyonemore（エニワンモア）、wonderwonder(ワンダーワンダー)、modimood(モディムード)、The Pink(ザ・ピンク)など、amoodの人気ショップが多数参加します。ファージャケット、ニットカーディガン、コーデュロイパンツなどの冬の定番アイテムから、キーホルダー、スマホケース、マフラーなどの韓国風のファッション雑貨まで、様々なカテゴリーの商品をご用意しております。

サプライズギフトイベント、amood Weekにしかない特典がいっぱい！

今回のamood Weekでは、全てのユーザー様に感謝の気持ちを込めて、7万円以上購入時に使用可能な最大1,000円引クーポンを提供します。また、期間中には約2万円相当の景品がもらえるラッキードローイベントも実施します。Diorの香水、CHANELのハンドクリームなど、計7種類のギフトがもらえるラッキードローイベントは、毎日応募することが可能ですので、毎日イベントページをチェックいただくと当選率が上がります。

スペシャルセールとしては、毎日0時にオープンする「24時間タイムセール（MAX～80%の超特価）」と、国内最安値で購入できる「最安値保証セール」を実施します。他にもamoodでしか体験できない様々なプロモーションがユーザーの皆様をお待ちしております。

会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL： https://amood.jp

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。

Eメール： contact@amood.jp

