韓国No.1ファッション通販アプリABLY(エイブリー)が運営するamood（アムード）、最大90%OFFの「amood Week」を開催！
「9月amood Weekメインバナー」
最大90%割引！ビッグセールイベント
「amood Week」は年に4回（3月、6月、9月、12月）開催されるamood独自のセールプロモーションです。今年最後の12月「amood Week」では、人気の冬ファッションアイテムを最大90％OFFのお得な価格で手に入れることができます。また、ブランド単独特集には韓国の人気ブランドMUCENT（ムセント）が参加し、ダウンジャケット、パーカー、リュックなど、MUCENTの個性的な商品がお得な価格で購入できます。
さらに、anyonemore（エニワンモア）、wonderwonder(ワンダーワンダー)、modimood(モディムード)、The Pink(ザ・ピンク)など、amoodの人気ショップが多数参加します。ファージャケット、ニットカーディガン、コーデュロイパンツなどの冬の定番アイテムから、キーホルダー、スマホケース、マフラーなどの韓国風のファッション雑貨まで、様々なカテゴリーの商品をご用意しております。
サプライズギフトイベント、amood Weekにしかない特典がいっぱい！
今回のamood Weekでは、全てのユーザー様に感謝の気持ちを込めて、7万円以上購入時に使用可能な最大1,000円引クーポンを提供します。また、期間中には約2万円相当の景品がもらえるラッキードローイベントも実施します。Diorの香水、CHANELのハンドクリームなど、計7種類のギフトがもらえるラッキードローイベントは、毎日応募することが可能ですので、毎日イベントページをチェックいただくと当選率が上がります。
スペシャルセールとしては、毎日0時にオープンする「24時間タイムセール（MAX～80%の超特価）」と、国内最安値で購入できる「最安値保証セール」を実施します。他にもamoodでしか体験できない様々なプロモーションがユーザーの皆様をお待ちしております。
