アンビエント照明市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月20に「アンビエント照明市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アンビエント照明に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
アンビエント照明市場の概要
アンビエント照明市場に関する弊社の調査レポートによると、アンビエント照明市場規模は 2035 年に約 1600億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アンビエント照明市場規模は約 720億米ドルとなっています。アンビエント照明 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アンビエント照明市場シェアの成長は、スマートシティや環境に配慮したグリーンビルディングにおけるアンビエント照明の需要増加によるものです。急速な都市化により、公共照明のニーズは規模と複雑さの両方において増大しており、今後はより安全でエネルギー効率が高く、データ対応の街路照明や公共照明への需要が高まることで、さらに増加すると予想されています。国連は2050年までに人口の約68%が都市部に住むと予測しており、弊社の調査者は、街灯、広場、交通ハブ、家庭など、都市部におけるアンビエント照明の利用が増加すると考えています。
アンビエント照明に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ambient-lighting-market/108571
アンビエント照明の市場調査では、ヒューマンセントリック照明と概日リズム健康科学の普及により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。ヒューマンセントリック照明システムは、色、温度、強度を動的に調整し、自然な日光の変化のような環境を作り出し、自然な睡眠覚醒サイクルをサポートします。これは、覚醒を改善し、気分を高めるのに役立ちます。このコンセプトは、概日リズムを制御する分子メカニズムの発見により2017年のノーベル生理学・医学賞を受賞したことで世界的に注目を集めました。この科学的検証は、世界中の家庭、職場、医療施設、学校における高度なアンビエント照明ソリューションに対する強力で普遍的な需要の牽引役となっています。
しかし、廃棄における環境への懸念が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。最も環境リスクの高いことの一つは、照明部品、特に水銀やその他の有害物質を含む蛍光灯などの照明部品を適切な方法で廃棄することです。これらの物質が通常の方法で廃棄された場合、土壌や水を汚染し、生態系や人々の健康を危険にさらす可能性があります。リサイクル施設の不足と意識の低さは、問題を悪化させるばかりで、照明分野におけるより厳しい規制の導入と環境に配慮した廃棄・リサイクル方法の必要性につながっています。
アンビエント照明市場セグメンテーションの傾向分析
アンビエント照明市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、アンビエント照明の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
