『大井新地らくご会 きゅりあん新春公演』が2026年1月10日 (土)にきゅりあん 小ホール（品川区立総合区民会館）（東京都 品川区 東大井 5-18-1）にて上演されます。

「大井新地らくご会」について

闇市をルーツに持つ大井新地。お店をはじめたことをきっかけに、吉緑さん、辰乃助さんと大井新地の盛り上げ、落語、店の宣伝にと2022年5月14日にはじまった落語会。偶然の出会いで講談師の貞奈さんも加わり、落語と講談を交えた公演になりました。2023年11月21日、朝4時。大井新地で火災が発生し、11店舗が被害を受けました。移転した店、廃業した店。同じ場所で営業しているのは3店舗のみです。0m先も8ヶ月以上の休業となりましたが、その間も多くの仲間に支えられ、落語会は途切れることなく続けられました。そして、柳家吉緑、真打へ昇進！辰乃助さんもこの春に真打昇進を控えています。入舟辰乃助真打昇進直前！場所をこれまでの大井権現神社から念願の「きゅりあん」に移し、桂宮治師匠をスペシャルゲストにお迎えして開催できることを嬉しく思います。―――――――主催 0m先（ゼロメートルサキ／梅原渉）

公演概要

『大井新地らくご会 きゅりあん新春公演』公演期間：2026年1月10日 (土) 開場 16：30／開演 17：00※上演時間：約2時間会場：きゅりあん 小ホール（品川区立総合区民会館）（東京都 品川区 東大井 5-18-1）■出演者柳家吉緑入舟辰乃助一龍斎貞奈桂宮治（特別ゲスト）■スタッフ音響：塚田耕司照明：保坂成美宣伝美術：真家亜紀子撮影：梅原渉プロデュース：0m先■チケット料金前売：3,500円（全席自由・税込）

