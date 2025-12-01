アメリカンダイナー＆カフェ「miele the DINER」では、1Fレストランにて冬限定のボリューム満点メニュー3種、2Fカフェにて冬を彩るスープ3種やアップルパイなどのスイーツ2種を、12月3日（水）より提供いたします。URL: https://miele-the-diner.com/news/2552/

1Fレストランでは、紅ズワイガニの旨みを閉じ込めた自慢の手作りカニクリームコロッケに、自家製デミ グラスソースをたっぷりかけた「自家製デミグラ グラコロバーガー」や、とろ～りとろける濃厚チーズを雪に見立てた「淡路島ホワイトスノーバーガー」、濃厚なクリームソースが、高たんぱくの淡路鶏とモチモチ食感のタリアテッレと絡み合う「淡路鶏の濃厚クリームスパゲティ」など、冬にこそ食べたい、贅沢で心躍るラインナップを用意。2Fカフェでは、こっくりと濃厚な淡路島産牛乳とコーンの甘みが優しく広がる「コーンチャウダー」、海老の香りとコクを味わう「ビスク」、甘みある淡路島産玉ねぎを贅沢に味わえる「オニオンスープ」の3種のスープを提供。さらに、淡路島産の藻塩を使ったキャラメルソースとシナモンをアクセントにした「アップルパイ」や、アールグレイフレーバーのヨーグルトアイスと焼きリンゴを楽しめる冬のヨーグルトアイスボウル「アールグレイ&焼きリンゴ」もお楽しみいただけます。

■『冬メニュー』概要

提供開始：12月3日（水）内容：【1Fレストラン】・自家製デミグラ グラコロバーガー／1,650円紅ズワイガニの手作りクリームコロッケに自家製デミグラスソースをかけた一品・淡路島ホワイトスノーバーガー／1,950円雪に見立てたモッツァレラチーズと輪切りにした淡路島産玉ねぎを贅沢に味わえる一品・淡路鶏の濃厚クリームスパゲティ／1,850円濃厚なクリームソースに淡路鶏とタリアテッレ麺が絡み合う一品【2Fカフェ】・コーンチャウダー／650円コーンの甘味と淡路島産の牛乳をベースに、ベーコンや玉ねぎなどを入れた具沢山なスープ・ビスク／800円海老の旨みと淡路島産牛乳の優しさが引き立つスープ・オニオンスープ／500円淡路島産玉ねぎの旨みとまろやかさを贅沢に楽しめるスープ※スープメニューは+150円でパンが付けられます。・アップルパイ／1,500円淡路島産藻塩を使用したキャラメルソースとシナモンがアクセントの風味豊かな一品・ヨーグルトアイスボウル「アールグレイ&焼きリンゴ」／1,300円アールグレイ風味の自家製グリークヨーグルトアイスに焼きリンゴを添えた一品※上記価格はすべて税込みです

場所：兵庫県淡路市野島蟇浦985-1（HELLO KITTY SMILE隣接）営業時間：11：00～19：00（L.O. 18：30）定休日：火曜日HP：https://miele-the-diner.com/Instagram：https://www.instagram.com/mielethediner/問合わせ：miele the DINER（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9123