【愛知県に2店舗同時オープン！】フィットネスクラブを複数運営する(株)ラストウェルネスの少人数制マシンピラティス『lafimo』26年1月グランドオープン

株式会社ラストウェルネス

株式会社ラストウェルネス（代表取締役社長 CEO：脇谷 正二）は、女性専用の少人数制マシンピラティス「 lafimo（ラフィモ）」とフィットネスジムを組み合わせた複合型ウェルネスサービスとして、新たにフランチャイズ店舗を2店舗（岡崎戸崎・岡崎大平）オープンいたします。

今後も同社は積極的なフランチャイズ募集を進め、店舗展開の加速を検討しております。

lafimoについて

「lafimo（ラフィモ）」は、女性専用・少人数制のマシンピラティスを中心に、SPAやフィットネスジムなど 複数のサービスを一つの施設内で併用できる、全国的にも珍しいスタジオとしてスタートしました。

その中で、今回オープンする岡崎戸崎店・岡崎大平店では、マシンピラティスに加え、フィットネスジムの併設を活かした 「ピラティス×トレーニング」にフォーカスしたプランを導入しています。

各店舗にはリフォーマーやタワー型マシンを5～6台設置し、初心者でも続けやすい丁寧な少人数レッスン を行っています。さらに、当社が運営するフィットネスクラブ「LEALEA」などの既存事業と連携し、一つのブランドでフィットネスジムやSPAをご利用いただける体制を整えたことで、 お客様から大変ご好評をいただいております。

今後少人数制マシンピラティス「lafimo」は直営店・FC店含め積極的に店舗展開を進めてまいります。

lafimoが生まれた理由

女性の「美しさ」「健康」「自分らしさ」は、運動だけでも、情報だけでも、エステだけでも完成しません。「疲れている時はカラダだけでなく心も整えたい！」「忙しいからこそ、1つの施設で完結したい！」 理想を思い描いても、続ける仕組みや相談できる相手が必要。

そんな声に向き合うことで誕生したのが“継続できる複合型ウェルネス lafimo です。

lafimoの特徴

lafimoの体験は、ただ身体を動かすだけでは終わりません。通うごとに、理想の未来像へ近づける 一連の体験設計 が施されています。その体験価値は、次の5つの特徴に表れています。

1. 少人数制で丁寧なサポート

ピラティスマシンは各店舗5～6台を設置し、少人数指導にこだわり一人一人のお客様に丁寧なサポートをご提供。

2. ジムとの併用で体質改善に期待できる

ジムも併設しているので、アウターマッスル（外側の筋肉)と、体幹やインナーマッスル（内側の筋 肉）を細かくコントロールの両方を鍛えることができるため、姿勢改善や柔軟性の向上など体質改善にもつながります。

3. 個別性に配慮したサポートレッスン

お客様の目標・目的に合わせた初心者から中上級者の方でも安心してご利用いただけるレッスンを多数ご準備しております。

4. SPA・ジムなどの併設サービス利用が可能

目的や気分に応じて選択できる、多面的なウェルネス環境をご用意しております。

5. ライフスタイルに合わせて選べる料金プラン

月4回～8回までの選択制に加え、複合利用プランも展開しています。

多彩なレッスンプランと料金プラン

「lafimo」では、お客様のニーズに応じたレッスンプランをご用意しています。初心者向けのピラティス、 体幹や姿勢改善を目指すクラス、リラックスを重視したホットヨガなど、多彩な選択肢があります。

料金は以下の通りです。

■岡崎大平店

● ピラティス&SPAプラン月4：9,600円(税抜)、（税込10,560円）

● ピラティス&SPAプラン月6：12,960円(税抜)、（税込14,256円）

● ピラティス&SPAプラン月8：15,360円(税抜)、（税込16,896円）

● よくばりプラン（ピラティス月4回、SPA&ジムエリア、スタジオ、プールエリア利用可能）：1 4,350円(税抜) 、（税込15,785円）

■岡崎戸崎店

● ピラティス&SPAプラン月4：9,600円(税抜)、（税込10,560円）

● ピラティス&SPAプラン月6：12,960円(税抜)、（税込14,256円）

● ピラティス&SPAプラン月8：15,360円(税抜)、（税込16,896円）

● よくばりプラン（ピラティス月4回、SPA&ジムエリア利用可能）：13,090円(税抜) 、（税込14, 399円）

その他の組み合わせもご相談可能です。

オープニングキャンペーン

「lafimo」の新店オープンを記念して、新規2店舗にてキャンペーンを実施します。詳細は各店舗のURLからご確認ください。

・岡崎戸崎店：https://lafimo.jp/okazaki_tosaki/

・岡崎大平店：https://lafimo.jp/okazaki_oohira/

FC2加盟店募集中

女性専用マシンピラティスブランド「lafimo」では、フランチャイズ加盟募集を行っております！

■選べる出店スタイル

● クラブイン型：既存事業に導入して開業コストを大幅削減

● 新規出店型：単独スタジオとしてブランド展開

■lafimoFCの実績

● 低資金開業可能

● 在籍数200名増加実績

● 初月から黒字化を実現

● 営業利益1,000万超え 導入後も手厚いサポート

● 開業準備から運営支援まで、本部が一貫サポート

● 研修・運営設計・マーケティングノウハウをご提供

■導入後も手厚いサポート

●開業準備から運営支援まで、本部が一貫サポート

●研修・運営設計・マーケティングノウハウをご提供

■ご相談受付

個別説明会・オンライン面談にて詳細説明や収支モデルのご案内をしています。 まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：045-829-0819

https://www.lealea.jp/consulting/

担当：塚谷 治

会社概要

株式会社ラストウェルネス

神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6 東戸塚ウエストビル9F

会社設立：平成16年10月

代表取締役社長 CEO：脇谷 正⼆

従業員数：280名（2024年12月現在）

連絡先：045-829-0819

事業内容：フィットネスクラブ運営、ホットヨガスタジオ運営、パーソナルジム運営、キッズスクール運 営、学童保育施設運営、コンサルティング事業